Kiszone pomidory to ukraiński przysmak, który staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Walory smakowe zależą od ilości dodanych przypraw - m.in. ziela angielskiego, czosnku, chrzanu oraz proporcji. Przez pierwsze 2 miesiące w słoikach są świetnym dodatkiem do sałatek i obiadu, później już są na tyle wiotkie, że spełniają się w roli dodatku do zupy.

Reklama

Przepis na kiszone pomidory

Pamiętaj, że podane proporcje są sugerowane i orientacyjne - dużo zależy od pojemności słoików, wielkości pomidorów czy ilości dodatków. Wybieraj odmiany pomidorów, które rosną w gruncie, są podłużne i aromatyczne.

Sięgaj także po liście chrzanu (nie tylko korzeń), tak jak w przypadku kiszonych ogórków. Zapomnij jednak o zalewaniu pomidorów w słoikach wrzątkiem - ich delikatna skóra odejdzie i to zniweczy całe przedsięwzięcie. Plusem kiszenia pomidorów jest fakt, że nie ma konieczności ich pasteryzacji.

fot. Adobe Stock

Składniki:

6 kg pomidorów,

4 l wody,

2 główki czosnku,

ziele angielskie,

baldachimy kopru (sztuka na słoik),

korzeń chrzanu (plus liść, jeśli jest),

liście laurowe,

ziarenka gorczycy,

4 łyżki soli,

ew. liście wiśni.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj i osusz. Chrzan pokrój na mniejsze kawałki, by lepiej oddawał aromat. W wyparzonych słoikach na kiszonki umieść pomidory tak, by ich nie uszkodzić. Dodaj przyprawy oraz inne dodatki: intuicyjnie spróbuj eksperymentować z ich ilością i oznacz słoik, który zawiera np. więcej czosnku lub są w nim liście wiśni. W garnku zagotuj wodę z solą. Lekko ostudź - nie może być zbyt gorąca. Zalej nią pomidory w słoikach tak, by żaden składnik nie wystawał ponad taflę wody. Słoiki z kiszonymi pomidorami odstaw na tydzień i przykryj ściereczką, a potem przestaw w zacienione miejsce - możesz już po 7 dniach je degustować. Po ok. 8 tygodniach stają się bardzo miękkie, ale intensywniejsze w smaku.

Reklama

Przepisy na warzywa w słoikach: Pomidory na zimę na kilka sposobów Marynowana cukinia na zimęDynia w occie

Marynowana papryka w słoiku