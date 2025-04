Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 kg brokułów,

8-12 ząbków czosnku,

2 korzenie chrzanu,

4 gałązki kopru z baldachimami,

2 l wody,

2 łyżeczki cukru,

2 łyżki soli.

Przygotowanie:

Kiszone brokuły to idealna przekąska - możesz potraktować je jako dodatek do dania obiadowego, albo zjeść wtedy gdy masz ochotę na kiszonkę w ramach przekąski. Obok kiszonego arbuza, to mój ulubiony przepis na kiszonkę. Uwaga - jeśli chcesz, wzbogać ten przepis również plasterkami marchewki.

Czosnek obierz, chrzan umyj, obierz i pokrój w słupki. Brokuły umyj i pokrój. Słoiki wyparz wrzątkiem, na dnie poukładaj koper. W słoikach poukładaj cząstki brokułów. Do każdego słoika włóż po 3 słupki chrzanu i 1 ząbek czosnku. Wodę zagotuj z solą i cukrem, aby stworzyć zalewę do kiszonych brokułów. Brokuły w słoikach zalej gorącą zalewą. Zamknij słoiki, odstaw do ukiszenia na około 5 dni. Kiszone brokuły możesz zapasteryzować.

