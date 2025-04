Kiszona brukselka działa jak naturalny probiotyk. Przygotuj ją w kilku prostych krokach

Kiszoną brukselkę najlepiej przygotować w sezonie jesienno-zimowym, bo wtedy to warzywo jest najtańsze. Brukselka bardzo dobrze nadaje się do kiszenia - w gruncie rzeczy ten proces przypomina przecież do złudzenia kiszenie kapusty. Do kiszenia najlepiej użyć wody przegotowanej lub mineralnej.