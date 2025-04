Kiedy kisić ogórki? Poznaj najlepszy moment na zbiory i kiszenie ogórków

Kiedy kisić ogórki, aby były gotowe na jesień? Musisz zwrócić uwagę nie tylko na czas zbiorów, ale także na to, jak wyglądają zebrane ogórki. Liczy się także czas między zbiorami a kiszeniem — to bardzo ważne, aby nie czekać zbyt długo! Zobacz, kiedy najlepiej kisić ogórki i jak się za to zabrać.