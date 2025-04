Surowe owoce pigwy są niejadalne, ale przetworzone w postaci syropu z pigwy to naturalne lekarstwo na wiele problemów - wysoka zawartość witaminy C działa dobroczynnie na organizm i cerę. Ma też inne cenne właściwości prozdrowotne.

Od wieków pigwa jest wykorzystywana do sporządzania napojów zwiększających odporność zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Jest on stosowany w walce z alergiami, ze względu na 25% dawkę witaminy C w każdym dojrzałym owocu.

Przetwory z pigwy powinny znaleźć się w każdym domu - są bogatym źródłem witamin i minerałów. Na szczycie listy najpyszniejszych domowych przetworów jest nalewka z pigwy oraz sok z pigwy do herbaty, które doskonale wpisują się w jesienno-zimową aurę.

Syrop z pigwy sprawdzi się w walce z:

porannymi nudnościami,

biegunką,

bezsennością,

trądzikiem,

ziemistą cerą,

alergią,

przeziębieniem.

Składniki:

4 duże pigwy (500 g),

500 g białego cukru,

500 ml wody,

sok z 2 cytryn.

Sposób przygotowania:

Pigwy dokładnie wyparz i pokrój w kostkę lub cienkie plasterki. Sok z jednej cytryny zagotuj z wodą. Włóż owoce i duś pod przykryciem przez około 40 minut. Jeżeli nie są wystarczająco dojrzałe, nie zmienią koloru i nie puszczą zbyt dużo soku. Kolor różowy pojawi się jedynie podczas gotowania dojrzałych owoców. Cukier rozpuść z sokiem z drugiej cytryny i przygotuj gęsty syrop. Połącz z przeciśniętym miąższem i dokładnie wymieszaj. Przełóż całość do słoika i wstaw do lodówki.

Składniki:

4 duże pigwy (500 g),

300 g białego cukru,

200 miodu wielokwiatowego,

500 ml wody,

opcjonalnie: sok z 2 cytryn.

Sposób przygotowania:

Pigwy dokładnie wyparz i pokrój w kostkę lub cienkie plasterki. Sok z jednej cytryny zagotuj z wodą. Włóż owoce i duś pod przykryciem przez około 40 minut. Cukier i miód rozpuść z sokiem z drugiej cytryny i przygotuj gęsty syrop. Połącz z przeciśniętym miąższem i dokładnie wymieszaj. Przełóż całość syropu z pigwy do słoika i wstaw do lodówki.

Jeżeli wiesz, że nie wykorzystasz syropu z pigwy zbyt szybko, należy zapasteryzować go w słoiku.

Przygotuj wyparzone wcześniej słoiki. Wlej syrop z pigwy i dokładnie zaciśnij zakrętki. Uważaj, aby nie przekręcić i nie zepsuć przykrywek. Do dużego garnka wlej wodę i ułóż na dnie bawełnianą ściereczkę. Ułóż słoiki na ściereczce i gotuj w wodzie o temperaturze 80 stopni Celsjusza przez około 15 minut. Blat wyłóż inną ścierką i połóż słoiki do góry dnem tak, aby po pasteryzacji zamknęły się szczelnie.

