Pigwa to owoc, który coraz częściej znajduje swoje miejsce w polskich ogrodach i spiżarniach. Choć surowa jest twarda i cierpka, to idealnie nadaje się do przetworów - dżemów, galaretek, ale przede wszystkim soków. Sok z pigwy to prawdziwa bomba witaminowa, która nie tylko wzmocni odporność, ale również doskonale sprawdzi się jako dodatek do herbaty czy egzotycznych koktajli.

Sok z pigwy jest nie tylko smaczny, ale także wszechstronny. Można go używać na różne sposoby, przede wszystkim jako dodatek do herbaty czy napojów. Świetnie komponuje się z wodą oraz świeżymi owocami (cytrusami, malinami, etc.). Sok z pigwy możesz też wykorzystać do polania deserów oraz do wzbogacenia smaku przetworów z innych owoców.

Składniki:

ok. 2,5-3 kg pigwy,

500 g cukru,

woda do dolnej części sokownika.

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyj owoce, aby usunąć ewentualny nalot z powierzchni. Pokrój pigwę na ćwiartki lub mniejsze kawałki, usuń też gniazda nasienne. Możesz pozostawić skórkę, ponieważ ma ona sporo aromatu. Do dolnej części sokownika wlej około 2-3 litrów wody (w zależności od wielkości sokownika). Nałóż środkowy pojemnik, do którego spłynie sok. W górnej części sokownika umieść pokrojoną pigwę. Jeśli lubisz słodszy sok, posyp owoce cukrem. Jego ilość zależy od twoich preferencji - zazwyczaj stosuje się 200-500 g na każde 2 kg owoców. Możesz również pominąć cukier, jeśli chcesz uzyskać bardziej naturalny, kwaskowy smak. Ustaw sokownik na kuchence i podgrzewaj wodę, aż zacznie się gotować. Para wodna przejdzie przez owoce, wydobywając z nich sok. Gotuj w ten sposób całość około 60-90 minut. Co jakiś czas sprawdzaj poziom wody w dolnej części sokownika, aby uniknąć jej wygotowania. Gotowy sok wypływa do środkowego naczynia sokownika - zlewaj go przez wężyk do wyparzonych słoików lub butelek. Zamykaj słoiki od razu, póki sok jest gorący. Gotowy sok możesz dodatkowo zapasteryzować lub wykorzystać w ciągu kilku dni.

fot. Sok z pigwy z sokownika: przepis/Adobe Stock, agenturfotografin

Pigwa jest owocem bogatym w witaminy C, A, E oraz witaminy z grupy B. Ma także sporo minerałów, takich jak potas, żelazo, magnez i wapń. Regularne spożywanie soku z pigwy wzmacnia odporność, wspiera układ trawienny oraz działa przeciwzapalnie.

Dzięki dużej zawartości witaminy C sok z pigwy jest doskonałym naturalnym środkiem na przeziębienie i grypę, co sprawdza się szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Pigwa ma również działanie antybakteryjne, co sprawia, że wspomaga organizm w walce z sezonowymi infekcjami.

Jej smak oraz właściwości możesz wykorzystać nie tylko pod postacią soku. Przetwory z pigwy, takie jak dżemy czy nalewki również świetnie sprawdzą się jako dodatek do jesiennych potraw na słodko i słono.

Gotowy sok z pigwy najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętych, wyparzonych słoikach lub butelkach. Sok jest na tyle gorący po wyjęciu z sokownika, że najczęściej nie wymaga dodatkowej pasteryzacji, jeśli od razu go zamkniesz.

Jeśli jednak planujesz przechowywać go przez dłuższy czas, warto przeprowadzić pasteryzację, bo pozwala przedłużyć trwałość soku nawet do kilku miesięcy. Najlepiej przechowywać je w suchym i ciemnym miejscu - zamkniętej szafce, spiżarni albo piwnicy, w której nie ma zbyt wiele wilgoci.

