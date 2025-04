Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2,5 kg dojrzałych śliwek, najlepiej węgierek.

Przygotowanie:

Powidła śliwkowe wg tradycyjnej receptury nie potrzebują cukru czy substancji żelujących, a czasu. Smaży się je przez 3 dni po 1 godzinie, mieszając po dnie.

W przypadku wykonywania powideł warto zaopatrzyć się w garnek o grubym dnie i uzbroić w cierpliwość. Aromat smażonych śliwek sprawia, że domownikom cieknie ślinka - powidła śliwkowe kojarzą się z łakociami, bo nadają się do ciast, tortów, wybornie smakują do domowych naleśników czy jako wypełnienie pączków drożdżowych.

W smaku powidła śliwkowe bez cukru są dość cierpkie, a po ich skonsumowaniu pozostaje na języku delikatna gorycz - to wszystko zasługa intensywnego w smaku owocu, który przez kilka dni smażenia uwalnia soki - dlatego pamiętaj, że z ok. 3 kg śliwek uzyskasz ok. 500 g powideł śliwkowych.

Przepis na powidła śliwkowe

Śliwki umyj, wypestkuj, włóż do garnka, podlej kilkoma łyżkami wody, nakryj i podgrzewaj na dość intensywnym ogniu ok. 1-2 godziny. Odkryj garnek i smaż, często mieszając drewnianą łyżką, aż sok odparuje ze śliwek. Uważaj, aby się nie przypaliły. Gdy objętość masy na powidła śliwkowe zmniejszy się o połowę, zestaw z palnika. Drugiego dnia zacznij podgrzewać powidła śliwkowe na średnim ogniu przez ok. 1,5h. Odstaw. Trzeciego dnia powtórz czynność - powidła śliwkowe podgrzewaj na słabym ogniu i mieszaj drewnianą łyżką. Powidła śliwkowe przełóż do uprzednio wyparzonych słoików i pasteryzuj.

Możesz przygotować też czekoladową wersję , tzw. nutellę ze śliwek, doskonałą do przełożenia biszkoptu, piernika czy tortów.

