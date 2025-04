Mizeria na zimę pozwala cieszyć się smakiem świeżych ogórków przez cały rok. Później wystarczy dodać do niej śmietanę lub kefir i doskonały dodatek do obiadu gotowy. Pamiętaj, by ogórków do słoików nie pasteryzować zbyt długo, bo warzywa stracą kolor i będą wyglądać nieapetycznie. Mizeria to idealny dodatek do obiadów, który pasuje do wszystkiego - mięs, dań warzywnych, placków i dań jednogarnkowych.

Mizeria to jedna z najlepszych surówek do obiadu. Świetnie smakuje zarówno latem, jak i zimą. Pasuje do dań mięsnych i wegetariańskich. Przepis na klasyczną mizerię do słoików jest bardzo prosty.

Składniki:

5 kg ogórków,

3 duże cebule,

5 łyżek cukru,

3 łyżki soli,

3 łyżki pieprzu mielonego,

200 ml oleju,

400 ml octu.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj, obierz i pokrój w plasterki. Cebulę pokrój w piórka. Warzywa włóż do dużej miski i wymieszaj. Wymieszaj składniki zalewy i wlej do ogórków. Całość odstaw na 5-7 godzin, co jakiś czas mieszając. Na samym początku możesz odnieść wrażenie, że zalewy jest o wiele za mało, niż powinno. Nie należy się tym martwić, ponieważ warzywa puszczą sok. Po tym czasie włóż przyrządzone ogórki do wyparzonych słoików razem z zalewą, na wierzch wlej odrobinę oleju i pasteryzuj mizerię na zimę przez około 15 min.

fot. Mizeria z ogórków na zimę/Adobe Stock, Pixel-Shot

Jeśli wolisz łagodniejszy smak mizerii, możesz przygotować ją w wersji bez octu. Wykorzystaj olej roślinny oraz sól, aby przygotować doskonałą w smaku zalewę. Tak przygotowana mizeria jest w smaku bardzo podobna do ogórków kiszonych, ale ma w sobie coś oryginalnego.

Składniki:

5 kg świeżych ogórków,

4 duże cebule,

2 główki czosnku,

200 ml oleju słonecznikowego,

2 łyżki soli kamiennej,

liście laurowe.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i pokrój w plastry, a cebulę w piórka. Całość przełóż do miski, dodaj sól, cukier i wymieszaj. Przykryj i odstaw na 2-3 godziny. Warzywa przełóż do garnka, wlej olej i doprowadź do wrzenia. Dodaj liście laurowe, czosnek i gotuj przez około 10 minut często mieszając. Gorące ogórki przełóż do wyparzonych słoików i szczelnie zakręć. Warzywa muszą być w całości przykryte zalewą. Słoiki postaw do góry dnem do ostudzenia. Mizerię w słoikach bez octu przechowuj w ciemnym i suchym miejscu.

fot. Mizeria na zimę bez octu/Adobe Stock, Iryna

Mizeria na ostro to smak, który wielu przypadnie do gustu. Ten oryginalny przepis całkowicie zmienia sposób, w jaki mizeria obiadowa kojarzyła się do tej pory. W wersji na ostro możesz dodać nie tylko przyprawy, ale także kawałki papryczki chili albo jalapeno.

Składniki:

5 kg świeżych ogórków,

4 duże cebule,

1 główka czosnku,

200 ml oleju słonecznikowego,

300 ml octu,

300 g cukru,

2 łyżki soli kamiennej,

4 łyżeczki zmielonej papryczki chili,

2 łyżeczki kurkumy.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i pokrój w plastry, a cebulę w piórka. Całość przełóż do miski, dodaj sól i porządnie wymieszaj. Ogórki przykryj ściereczką i odstaw na 3 godziny. Po tym czasie odlej wodę (ale nie wylewaj), dodaj czosnek, kurkumę, chili. Całość wymieszaj i zalej gorącą zalewą przygotowaną z oleju, octu i cukru. Ostaw na 12 godzin. Ogórki przełóż do wyparzonych słoików, zalej wodą i zalewą i postaw je do góry dnem do wystudzenia. Ogórki do słoików na ostro będą idealnym dodatkiem do pieczonych mięs, ziemniaków z piekarnika i pasztetów.

fot. Mizeria do słoików na ostro/Adobe Stock, Anzhela

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.07.2020.

