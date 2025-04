Spis treści

Składniki:

2 kilogramy truskawek

Kilogram cukru

Sok z jednej cytryny

Przygotowanie

Umyj dokładnie owoce i obierz z szypułek. Lekko zgnieć i przełóż do garnka. Zasyp cukrem i dodaj sok z wyciśniętej cytryny. Duś na wolnym ogniu przez około 5 godzin. Co jakiś czas mieszaj i sprawdzaj, czy nie skarmelizowały się zbyt szybko. Na tym etapie możesz dodać przyprawy korzenne. Gotową masę przełóż do słoików i szczelnie zamknij pokrywką. Połóż do góry dnem, aby szybciej zassała powietrze. Zawekuj w gorącej wodzie przez 15 minut. Tak przygotowane odstaw w chłodne i zaciemnione miejsce.

Składniki:

2 kilogramy truskawek

700 g ksylitolu

Sok z cytryny

Przygotowanie

Umyj dokładnie owoce i obierz z szypułek. Przełóż do garnka i ugnieć za pomocą widelca. Zasyp ksylitolem i dodaj sok z wyciśniętej cytryny. Duś na wolnym ogniu przez około 5 godzin. Co jakiś czas mieszaj i sprawdzaj, czy się nie przypaliły. Gotową masę przełóż do słoików i szczelnie zamknij pokrywką. Połóż do góry dnem, aby szybciej zassała powietrze. Zawekuj w gorącej wodzie przez 15 minut. Tak przygotowane odstaw w chłodne i zaciemnione miejsce.

fot. Adobe Stock

Składniki:

Kilogram truskawek

Kilogram rabarbaru

Kilogram cukru

Sok z cytryny

Przygotowanie

Umyj truskawki i obierz z szypułek. Zgnieć i przełóż do garnka. Zasyp cukrem i dodaj sok z wyciśniętej cytryny. Pozbądź się delikatnej skórki z rabarbaru i pokrój na 3 cm kawałki. Duś na wolnym ogniu przez około 5 godzin. Co jakiś czas mieszaj i sprawdzaj, czy nie skarmelizowały się zbyt szybko. Gotową masę przełóż do słoików i szczelnie zamknij pokrywką. Połóż do góry dnem, aby szybciej zassała powietrze. Zawekuj w gorącej wodzie przez 15 minut. Tak przygotowane odstaw w chłodne i zaciemnione miejsce.

Składniki:

2 kilogramy truskawek

600 g cukru

2 łyżki mielonego cynamonu

Sok z cytryny

Przygotowanie

Obierz owoce z szypułek i umyj. Lekko zgnieć i przełóż do naczynia żaroodpornego. Zasyp cukrem, cynamonem i skrop cytryną. Przełóż do piekarnika nagrzanego do 150 stopni Celsjusza i pozostaw na 4 godziny. Następnie gorącą masę przełóż do słoików i dokładnie zakręć pokrywkę. Ułóż do góry dnem do momentu, aż się zassą.

Dżem z truskawek lub malin ma tendencje do szybkiego brązowienia. Ważne jest, aby zastosować się do tych kilku zasad, by cieszyć się idealnym kolorem:

Dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny – nie tylko skutecznie zagęszcza przetwory, ale także wydobywa z nich naturalną słodycz. Zabezpiecza naturalny kolor owoców przed blaknięciem.

– nie tylko skutecznie zagęszcza przetwory, ale także wydobywa z nich naturalną słodycz. Zabezpiecza naturalny kolor owoców przed blaknięciem. Kwas askorbinowy inaczej witamina C – sproszkowana w naturalnej postaci, z wyciągów z aceroli lub cytrusów świetnie zrównoważy smak dżemu, a także zapewni lśniący ciemnokrwisty kolor truskawek.

– sproszkowana w naturalnej postaci, z wyciągów z aceroli lub cytrusów świetnie zrównoważy smak dżemu, a także zapewni lśniący ciemnokrwisty kolor truskawek. Schowaj słoiki do piwnicy lub spiżarni – w temperaturze nie przekraczającej 20 stopni Celsjusza oraz zaciemnionym pomieszczeniu, przetwory idealnie zachowają swoje właściwości. To jeden z najlepszych sposobów, aby zatrzymać apetyczny kolor dżemu.

Poznaj kilka sprawdzonych rad:

Dodaj pektyny – zawarte naturalnie w owocach mogą skutecznie pomóc w uzyskaniu najlepszej konsystencji. Duszone jabłka lub sok z cytryny to tylko niektóre z nich. Możesz użyć także tych owoców z wysoką zawartością pektyny: żurawiny, porzeczki, agrestu, winogron, śliwek lub pigwy.

– zawarte naturalnie w owocach mogą skutecznie pomóc w uzyskaniu najlepszej konsystencji. Duszone jabłka lub sok z cytryny to tylko niektóre z nich. Możesz użyć także tych owoców z wysoką zawartością pektyny: żurawiny, porzeczki, agrestu, winogron, śliwek lub pigwy. Upiecz w piekarniku – zgniecione truskawki przełóż do naczynia żaroodpornego i piecz przez około 4-5 godzin w temperaturze 150 stopni. Cały płyn stopniowo wyparuje i zmniejszy swoją objętość. Na tym etapie możesz dodać też inne składniki.

– zgniecione truskawki przełóż do naczynia żaroodpornego i piecz przez około 4-5 godzin w temperaturze 150 stopni. Cały płyn stopniowo wyparuje i zmniejszy swoją objętość. Na tym etapie możesz dodać też inne składniki. Użyj galaretki – dodaj ją podczas duszenia dżemu na wolnym ogniu. Nie przesadzaj z ilością – wystarczy jedna saszetka, by poprawić konsystencję przetworu. Wybierz truskawkowa lub cytrynową, która dodatkowo podkreśli smak.

Za pomocą łyżeczki możesz sprawdzić gęstość i odpowiednią konsystencję. Wypełnioną dżemem przechyl ku dołowi i sprawdź, jaki pozostawia ślad. Jeżeli szybko spływa ze sztućca i pozostawia transparentny śluz, to oznaka, że nie jest jeszcze gotowy.

Zbyt soczyste owoce to kolejny błąd. Wybieraj dojrzałe okazy zawierające mniej wody. Gdy wyparuje, pozostanie niewielka ilość miąższu, który zapakujesz do słoików. Nie sięgaj również po przejrzałe owoce – smak i konsystencja może ulec zmianie i znacząco się pogorszyć.

