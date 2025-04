Kiszony kalafior sprawdza się do sałatek oraz jako dodatek do dania głównego. Do kiszenia nadają się praktycznie wszystkie warzywa. Najbardziej popularne są oczywiście kiszone ogórki, które królują na polskich stołach od lat. Jeżeli jednak chcesz urozmaicić nieco zapasy na zimę, możesz pokusić się o ukiszenie kalafiora.

Reklama

Spis treści:

Podczas kiszenia kalafiora, ale także innych warzyw czy owoców bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie słoików. Muszą one być czyste, wyparzone i suche. Jeśli nie masz wyparzarki albo dostępu do narzędzi czyszczących parą, wystarczy zalanie słoika wrzącą wodą, wypłukanie go i dokładne osuszenie. Drugą sprawą jest wykorzystanie odpowiednich przypraw. Kalafior sam w sobie ma neutralny smak, dlatego konieczne będzie użycie dodatkowych składników.

Do kiszenia kalafiora sprawdzają się przede wszystkim czosnek, chrzan i koper. Możesz sięgnąć także po papryczki chili lub jalapeno. Solanka zaś powinna zawierać konkretne proporcje: na każdy litr wody przypada łyżka soli.

fot. Kiszony kalafior/Adobe Stock, Карина Клачук

Natarty przyprawami, podzielony na różyczki i umieszczony w ciasno słoikach kalafior, należy zalać solanką i szczelnie zamknąć słoik. Nie może dostawać się do nich powietrze, bo to zaburzyłoby proces kiszenia i kalafior na pewno nie byłby smaczny. Musisz też uważać, by kalafior nie wystawał poza linię wody - cały musi być w niej zanurzony. Jednocześnie słoik powinien być wypełniony wodą mniej więcej do 3/4 objętości.

Przez pierwszy tydzień słoiki mogą kisić się w temperaturze pokojowej, po tym czasie koniecznie należy przenieść je na przykład do piwnicy (w chłodniejsze miejsce). Proces kiszenia kalafiora odbywa się bardzo szybko. Jest on gotowy do spożycia właściwie już po tygodniu.

W trakcie kiszenia może zdarzyć się, że solanka wyleje się poza słoik. Nie musi to oznaczać, że był on zamknięty nie do końca szczelnie - proces fermentacji bywa bardzo burzliwy. Warto przygotować dużo więcej słoików, by móc jeść kalafior całą zimę, na przykład jako surówkę, dodatek do sałatek lub zupy kalafiorowej.

fot. Kiszony kalafior/Adobe Stock, lena_zajchikova

Czytaj także:

Kiszone brokuły

Kiszone rzodkiewki

Kiszone buraki

Reklama

Przygotuj przetwory na zimę, oszczędzając jeszcze więcej! Kody rabatowe Lidl sprawią, że za zakupy z dostawą do domu zapłacisz jeszcze mniej!