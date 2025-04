Owoce pigwy nie nadają się do spożywania na surowo i należy je jeść w wersji przetworzonej. Pigwa jest najczęściej wykorzystywana jako słodka baza do nalewek, dżemów, konfitur i kompotów. Do przetworów warto wybierać dojrzałe owoce, dlatego najlepiej przygotowywać je w październiku, długo po zbiorach. Co możesz zrobić z pigwy?

Reklama

Spis treści:

Pigwa idealnie sprawdza się jako baza pysznych dżemów i konfitur. Jej lekko kwaskowy smak świetnie komponuje się z cynamonem, skórką pomarańczową oraz jesiennymi przyprawami. Możesz wykorzystać ją jako dodatek do słodkich przekąsek, ale także do mięs. Pigwa lubi towarzystwo np. dziczyzny. Konfitura z pigwy stanowi świetny dodatek do rozgrzewającej herbaty. Można ją również serwować z różnego rodzaju serami pleśniowymi.

Składniki:

1,5 kg pigwy,

1 l wody

800 g cukru,

płaska łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Pigwę dokładnie oczyść, pozbądź się gniazd nasiennych i poszatkuj na drobne kawałki. Dodaj do owoców wodę i gotuj przez ok. 30-40 minut, aż owoce staną się miękkie. Za pomocą tłuczka do ziemniaków rozgnieć owoce na masę, dodaj cukier, cynamon i smaż na patelni przez następne 30 minut. Gotową konfiturę z pigwy serwuj od razu lub przechowuj zapasteryzowaną w słoikach.

fot. Przetwory z pigwy: konfitura pigwowa/Adobe Stock, Printemps

Pigwa jest idealną bazą do aromatycznych jesiennych nalewek. Możesz ją przygotować na wódce i spirytusie, ale kluczowe jest dodanie do niej alkoholu kolorowego - wystarczy chlust brandy, whisky albo rumu, aby pigwówka smakowała jeszcze lepiej.

Składniki:

1 kg owoców pigwy,

800 g cukru,

700 ml wódki,

100 ml rumu lub brandy

Sposó​b przygotowania:

Owoce pigwy rozdrobnij, usuń nasiona. Następnie umieść je w dużym słoju z dodatkiem cukru. Naczynie odstaw na 2-3 tygodnie i codziennie poruszaj słojem w celu lepszego przemieszania składników. Po upływie tego czasu zlej sok do oddzielnego naczynia, a zmiksowane owoce zalej alkoholem i odstaw na kolejne 3 tygodnie. Po tym okresie połącz alkohol i sok pigwowy, a nalewkę w butelce odstaw na co najmniej 6 miesięcy. Zerknij też na inne przepisy na nalewkę z pigwy.

fot. Przetwory z pigwy: nalewka z pigwy (pigwówka)/Adobe Stock, Yotka

Jeśli wolisz coś bezalkoholowego, postaw na pyszny sok, który sprawdzi się jako dodatek do herbaty lub samodzielny napój. Możesz także rozcieńczać go z wodą gazowaną, tworząc ciekawy letni drink bez alkoholu.

Zobacz też: pigwa do herbaty

Składniki:

1 kg owoców pigwy,

1,2 kg cukru.

Sposób przygotowania:

Pigwę pozbaw pestek i pokrój na drobne kawałki, ew. rozdrobnij za pomocą blendera. Owoce umieść w dużym naczyniu i zasyp cukrem. Wymieszaj kilka razy dziennie, aż pigwa puści sok, a cukier całkowicie się rozpuści. Powinno to zająć mniej więcej 7 dni. Pojemnik z sokiem przykryj ściereczką, która utrudni dostęp różnego rodzaju insektom. Gdy cały proces jest ukończony, sok z pigwy zlej przez gazę, odcedzając pozostałości owoców. Przechowuj w butelkach lub słoikach.

fot. Przetwory z pigwy: sok z pigwy/Adobe Stock, nikolaydonetsk

Pigwa zawiera w sobie prócz cukrów i kwasów organicznych także garbniki, pektyny i olejek lotny. Jest bogata w witaminę C (zawiera jej więcej niż cytryna!), prowitaminę A, a także witaminy z grupy B.

Owoce te zawierają mnóstwo minerałów, takich jak: wapń, potas, żelazo, miedź, magnez i fosfor. Same owoce, jak i przeróżne przetwory z pigwy, w szczególności syrop z pigwy, są zalecane przy stanach zapalnych przewodu pokarmowego, jak również przy przeziębieniach.

Przetwory z pigwy wzmacniają również wątrobę i wpierają przemianę materii, dlatego często polecane są jako suplement diety odchudzającej.

Pigwa bardzo często bywa mylona z pigwowcem. Pigwowiec jest (w odróżnieniu od pigwy będącej drzewem) ozdobnym, niewielkich rozmiarów krzewem.

Owoce pigwowca są mniejsze, twardsze, ale jednocześnie bardziej aromatyczne. Korzystając z różnego rodzaju przepisów, owoce te stosować można właściwie zamiennie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.09.2011.

fot. Przetwory z pigwy/Adobe Stock, StockphotoVideo

Reklama

Czytaj także:

Dżem z pigwy bez obierania

Kiedy zbierać pigwę?

Kto nie powinien jeść pigwy?