Przepis na jabłka prażone jest bardzo uniwersalny - są one później świetnym dodatkiem do naleśników, ciast, bułeczek, rogalików, twarożku, a także ryżu. Można je serwować również z omletem na słodko, pasują też do niektórych mięs. Jabłka prażone można przechowywać w słoikach, dlatego idealnie nadają się do tego, aby schować je w zimowej spiżarni, a potem podczas chłodnych miesięcy przypomnieć sobie dzięki nim smak wczesnej jesieni.

Reklama

Przepis na jabłka prażone

Oto składniki na jabłka prażone według Kasi Bukowskiej:

2 kg jabłek (np. antonówek),

1 cytryna,

1/2 szklanki wody,

1/2 szklanki cukru,

2 łyżki masła,

1 łyżeczka cynamonu.

Jak zrobić prażone jabłka? Ich przygotowanie składa się z zaledwie kilku kroków, ale pierwszy z nich jest dość czasochłonny. Wszystkie jabłka należy umyć, obrać, pozbawić gniazd nasiennych, a potem pokroić na kawałki.

Zobacz też przepis na pieczone jabłka

Gdy już przygotujesz jabłka, przełóż je do miski, a potem dodaj skórkę otartą z cytryny. Jeśli masa ma być idealnie gładka, wsyp teraz wszystkie owoce do garnka. Jeśli chcesz, aby deser miał trochę owocowych cząstek, około 1/3 jabłek pozostaw w misce.

Pozostałe w misce cząstki, skrop sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Jabłka w garnku gotuj razem z niewielką ilością wody na większym ogniu, a gdy zaczną się rozpadać, zmniejsz płomień. Duś je jeszcze 12-15 minut. Teraz dołóż jabłka z miski. Wszystko wymieszaj, dodaj cynamon. Jeśli masz ochotę, jabłka prażone możesz też doprawić wanilią i gałką muszkatołową. Dodaj cukier i masło. Wyparzone słoiki napełniaj gorącymi jabłkami. Każdy słoik od razu zakręć i odwróć do góry dnem.

Reklama

Zobacz więcej video kulinarnych