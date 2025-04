Solone grzyby i kiszone grzyby często są ze sobą mylone. W obu przypadkach stosuje się wprawdzie sól, jednak podczas kiszenia konserwantem jest nie tylko sól, lecz także kwas mlekowy. Jeśli chcesz przygotować solone grzyby, nie dodawaj cukru, a tylko samą sól.

Grzyby możesz zakonserwować solą na 2 sposoby. W pierwszym z nich, wykorzystuje się roztwór soli, w ten sposób powstają grzyby w solance. Drugi zakłada użycie samej soli, a sok który wytworzy się w słoiku, w całości będzie pochodził od grzybów.

Spis treści:

Z podanej ilości składników przygotujesz 2 nieduże słoiki (po 0,33 l) grzybów solonych.

Składniki:

1 kg młodych, niedużych grzybów leśnych,

1 szklanka soli,

woda.

Sposób przygotowania:

Nieduże okazy umyj, osusz, obetnij trzony, pozostawiając same kapelusze (najlepiej wybierz grzyby jednego gatunku). Gotuj grzyby w osolonym wrzątku przez 5 minut, osącz na sicie, ostudź, ułóż w przygotowanych słoikach. Zagotuj 800 ml wody z solą. Zalej grzyby, aby na wierzchu była solanka, możesz dodatkowo posypać warstwą soli, szczelnie zamknij i przenieś w chłodne, ciemne miejsce.

Przed wykorzystaniem grzybów z solanki do potraw, wymocz je wcześniej w wodzie.

fot. Adobe Stock

Do solenia grzybów metodą na sucho przyda się kamionkowy garnek.

Składniki:

1 kg kapeluszy grzybów,

150 - 200 g soli kamiennej (niejodowanej),

kilka ząbków czosnku,

kilkanaście ziaren ziela angielskiego,

kilka gałązek rozmarynu,

woda do obgotowania.

Sposób przygotowania:

Grzyby oczyść i obgotuj w wodzie przez 5 - 10 minut. Następnie odcedź i osusz. Czosnek obierz i pokrój w plasterki. Na dnie wyparzonego garnka ułóż gałązki rozmarynu, kilka plasterków czosnku i kilka ziaren ziela angielskiego. Na nich ułóż pierwszą warstwę kapeluszy. Posyp łyżką soli. Ułóż kolejne warstwy, aż do wyczerpania składników. Pamiętaj, by każdą z nich posypać minimum 1 łyżką soli. Ostatnią warstwę grzybów przykryj talerzykiem i obciąż ciężkim kamieniem. Dociśnięte grzyby powinny puścić tyle soku, by wszystkie były zamoczone. Jeśli grzyby puszczą zbyt mało soku, uzupełnij niedobór osoloną wodą. Garnek przenieś w chłodne i ciemne miejsce o temperaturze około 5 stopni.

Pamiętaj, by co jakiś czas zaglądać do piwnicy lub innego miejsca, w którym są przechowywane grzyby solone. Jeśli na brzegach naczynia zbierze się pleśń, należy ją zebrać i ścianki natrzeć solą. Jeśli grzyby są w całości zamoczone w słonym soku, pleśń nie będzie się rozprzestrzeniać i nie stanowi zagrożenia dla grzybów.

fot. Adobe Stock

Do solenia najlepsze będą:

rydze,

opieńki miodowe,

podgrzybki,

prawdziwki,

maślaki,

gąski.

Nie soli się kani, ponieważ mają zbyt mało soku. Jeśli zdecydujesz się na pierwszy sposób, czyli zalanie grzybów solanką, możesz zasolić także kurki lub pieczarki.

Rydze można solić na surowo, nie trzeba ich wcześniej gotować. Oczywiście musisz je oczyścić przed soleniem.

