Marynowane gruszki w occie to niezastąpiony dodatek do wędlin, mięs, a także po prostu pyszna przekąska. Można nią także wzbogacać sałatki oraz dodawać do deserów. Sprawdź te dwa ciekawe przepisy na gruszki w occie w wersji na słodko i ostro - z dodatkiem anyżu oraz świeżego rozmarynu.

Gruszki w occie na słodko to idealna propozycja dla miłośników delikatnych, owocowych przetworów. Dzięki marynowaniu owoce zyskują charakterystyczny cynamonowo-anyżowy smak, który doskonale komponuje się z serami, domowymi lodami czy jako samodzielny deser. To klasyczny przepis, który z pewnością zachwyci swoją prostotą i wyjątkowym smakiem. Doskonale pasuje także do dziczyzny.

Składniki:

3 kg aromatycznych gruszek,

1/2 litra czerwonego octu winnego,

625 ml wody,

1/2 kg cukru,

2 cytryny ekologiczne,

2 laski cynamonu,

10 goździków,

6 gwiazdek anyżku gwiazdkowego.

Sposób przygotowania:

Gruszki obierz, przekrój na pół, usuń gniazda nasienne i nasady ogonków. Ocet zagotuj z wodą i cukrem. Cytryny wyszoruj w gorącej wodzie, obierz. Skórkę cytryn pokrój na kawałki, a z owoców wyciśnij sok. Laski cynamonu połam na kawałki. Gruszki ze wszystkimi przyprawami rozłóż do słoików. Wodę z octem wymieszaj z sokiem z cytryny, zalej gruszki. Słoiki zakręć i pasteryzuj ok. 30 minut w temp. 90°C.

fot. Gruszki w occie na słodko/Adobe Stock, anitasstudio

Dla tych, którzy preferują bardziej wyraziste przetwory z gruszek, marynowanie ich w occie z rozmarynem i chili będzie strzałem w dziesiątkę. Pikantny charakter chili w połączeniu z aromatycznym rozmarynem i octem tworzy unikalną kompozycję smakową. Taki przetwór świetnie sprawdzi się jako dodatek do mięs, sałatek czy serów, wnosząc do potrawy nieco ostrości i ziołowego aromatu.

Gruszki w tej wersji są nie tylko smaczne, ale również pięknie prezentują się w słoikach, co czyni je świetnym pomysłem na prezent.

Składniki:

30 małych gruszek, np. konferencji lub williams,

litr białego octu winnego,

1/2 l wody,

40 dag cukru,

6 gwiazdek anyżku,

1–2 laski cynamonu,

łyżeczka ziaren ziela angielskiego,

skórka z 2 limonek (bez białej błonki),

1/2 łyżeczki goździków,

łyżeczka chili w płatkach,

2 łyżki jagód jałowca,

3 gałązki świeżego rozmarynu,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Gruszki obierz, włóż do wody z sokiem z cytryny, aby nie ściemniały. Wodę zagotuj z octem, cukrem, anyżkiem, jałowcem, zielem angielskim, goździkami, skórką z limonki i cynamonem. Gotuj ok. 5 minut na małym ogniu. Dodaj płatki chili. Gruszki ułóż w wysterylizowanych słoikach. Zalej gorącym wywarem do wysokości ok. 1-5 cm poniżej brzegu słoików. W słoikach rozłóż kawałki gałązek rozmarynu, zakręć. Wstaw słoiki do brytfanki wyłożonej papierowym ręcznikiem kuchennym. Wlej ok. 2 cm wody. Piekarnik nagrzej do temperatury 180°C. Brytfankę postaw na najniższej półce. Gdy płyn w słoikach zacznie się lekko gotować, wyłącz piekarnik i zostaw słoiki w środku jeszcze 15 minut. Słoiki wyjmij, odwróć dnem do góry. Ostudź. Po ok. tygodniu gruszki można już jeść. Zamknięte przydatne są do spożycia ok. roku. Otwarte słoiki trzymaj w lodówce, zużyj w ciągu 2 tygodni od otwarcia.

fot. Gruszki w occie na ostro/Adobe Stock, muh23

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 24.10.2018

