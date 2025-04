Fasolka szparagowa to jedno z najbardziej lubianych warzyw sezonowych. Warto zachować jej smak na dłużej, bo sezon niestety nie trwa zbyt długo - rozpoczyna się w czerwcu, szczyt przypada na lipiec, a w sierpniu chyli się ku końcowi. Wiele z nas zamraża fasolkę, aby móc korzystać z zapasów również zimą. To jednak wcale nie jest jedyny pomysł na przetwory - co powiesz na fasolkę szparagową do słoików? Do tego przepisu możesz wykorzystać zarówno odmianę żółtą, jak i zieloną.

Reklama

Przepis na fasolkę szparagową na zimę

Aby zrobić fasolkę szparagową w słoikach, potrzebny ci będzie:

duży garnek,

2 litrowe słoiki ze szczelnymi zakrętkami,

ściereczka.

A składniki do przygotowania fasolki szparagowej na zimę to:

600-700 g fasolki szparagowej,

woda,

2 łyżeczki cukru,

2 łyżeczki soli,

opcjonalnie: ziele angielskie, czosnek, listki laurowe.

Sposób przygotowania:

Umytą i pozbawioną końcówek fasolkę szparagową powkładaj do słoików. Do każdego z nich wsyp też po łyżeczce soli i łyżeczce cukru. Wlej wrzącą wodę w takiej ilości, aby fasolka szparagowa została przykryta w całości. Słoiki zakręć i potrząsaj, aby cukier i sól się rozpuściły. Fasolkę szparagową w słoikach ustaw na dnie garnka, na ściereczce. Uważaj, aby się nie stykały! Fasolka szparagowa w słoikach powinna gotować się teraz przez 50 minut na wolnym ogniu. Nie wyjmuj jej z garnka, dopóki woda nie wystygnie.

Reklama

Zobacz więcej przepisów z fasolką szparagową:

Naleśniki z fasolką szparagową

Fasolka szparagowa - przepisy na sałatkę, obiad i przetwory

Jak długo gotować fasolkę szparagową

Fasolka szparagowa z bułką tartą

Sałatka z fasolki szparagowej i ziemniaków

Zupa z fasolki szparagowej

Fasolka szparagowa z zasmażką

Sałatka z fasolki szparagowej i pomidorów