Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 kg pigwy,

250 ml wody,

500 g cukru,

laska wanilii,

sok z 1/2 cytryny.

Przygotowanie:

Dżem z pigwy jest słodko-kwaśny w smaku. Jeżeli chcesz, aby był bardziej wyrazisty, pod koniec gotowania dorzuć laskę cynamonu, kardamon lub gwiazdkę anyżu.

Pamiętaj, by dodać do niego sok wyciśnięty z cytryny, który nie tylko podkreśli smak dżemu, ale dodatkowo zawarte w nim pektyny pozwolą lepiej go zagęścić.

Owoce pigwy umyj, obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Usuń twarde środki. Pigwę przełóż do garnka, dodaj wodę, cukier, laskę wanilii i zagotuj. Gotuj na niewielkim ogniu, co pewien czas mieszając, aby owoce nie przywarły do dna. Zestaw garnek z ognia i odstaw w chłodne miejsce na 24 godziny. Następnego dnia ponownie postaw na kuchence i gotuj około 60 minut na małym ogniu. Gorący dżem z pigwy przełóż do wyparzonych słoików, zamknij i pasteryzuj przez 15-20 minut.

