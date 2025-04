Dżem z cukinii to doskonały sposób na to, by wykorzystać nadwyżkę tego warzywa. Tym bardziej, że dżem z cukinii możesz zrobić zarówno z młodych, niedużych okazów jak i tych starszych, przerośniętych, które w wielu daniach nie smakują już tak, jak powinny.

Oto 3 przepisy na dżem z cukinii: z dodatkiem cytryny, galaretki oraz jabłek. Zamiast jabłek możesz też eksperymentować z innymi owocami - dżem z cukinii i ananasa czy pomarańczy to także ciekawe połączenie smaków.

Spis treści:

Składniki:

2,5 kg cukinii (obranej, bez pestek),

0,5 kg cukru,

1 galaretka agrestowa,

1 galaretka cytrynowa,

sok z 1 pomarańczy.

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzyj na tarce i przełóż do garnka. Podgrzewaj, aż woda odparuje, mieszając, by nie przywarła do dna. Dodaj cukier, sok z pomarańczy i obie galaretki. Zamieszaj, gotuj około 30 minut. Cukiniową masę przełóż do wyparzonych słoiczków i zakręć je. Jeśli używasz weków lub nie jesteś pewna, czy pokrywki dobrze chwyciły, dżem z cukinii w słoikach możesz dodatkowo pasteryzować przez 10 minut. Następnie ostudź.

Jeśli chcesz, by dżem z cukinii miał jednolitą konsystencję, możesz przed włożeniem do słoiczków zblendować masę.

Składniki:

1,5 kg obranej cukinii bez pestek,

1 szklanka cukru,

sok i starta skórka z 2 cytryn,

1 galaretka cytrynowa,

1 łyżeczka kwasku cytrynowego.

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzyj na tarce o drobnych oczkach i przełóż do garnka. Podgrzewaj, aż płyn odparuje, często mieszając. Po upływie około 30 minut dodaj pozostałe składniki: cukier, galaretkę, kwasek cytrynowy, skórkę i sok z cytryny. Gotuj na małym ogniu przez 40 minut. Gorący dżem z cukinii przełóż do wyparzonych słoiczków, szczelnie zakręć i odwróć do góry dnem.

fot. Adobe Stock

Dżem z cukinii możesz przygotować także z dodatkiem jabłek lub innych owoców. Cukinia nadaje się również do marynowania - wypróbuj więcej przepisów na przetwory z cukinii.

Składniki:

3 kg cukinii,

1 kg zielonych jabłek,

1 kg cukru,

2 galaretki (cytrynowe, pomarańczowe lub agrestowe),

1 łyżka kwasku cytrynowego,

2 łyżki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Cukinię obierz i pozbaw pestek, a następnie zasyp cukrem, aż puści sok. Cukinię z cukrem gotuj na wolnym ogniu przez około 1 godzinę. Jabłka obierz, pozbaw gniazd nasiennych i pokrój w kostkę, dodaj do cukinii. Gotuj, aż jabłka wyraźnie zmiękną, a masa nabierze gęstej konsystencji. Dodaj cynamon i zestaw z ognia. Po kilku minutach dodaj galaretki oraz kwasek cytrynowy i dokładnie wymieszaj. Dżem z cukinii i jabłek przełóż do słoiczków i pasteryzuj przez 15 minut.

