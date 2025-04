Przetwory z borówki amerykańskiej są różnorodne, bardzo smaczne i proste w wykonaniu. Sekrety udanych przetworów z borówek na zimę to wykorzystanie dojrzałych, dużych borówek amerykańskich. Poznaj najlepsze przepisy na borówkowe przetwory, które zimą wzbogacą twój jadłospis o letnie słodko-kwaśne smaki.

Reklama

Spis treści:

Nie wiesz już, co zrobić z borówki amerykańskiej i chcesz postawić na przetwory na zimę? Borówki amerykańskie to owoc, który doskonale nadaje się na przetwory i nie traci wielu właściwości, gdy zamkniesz go w słoiku lub butelce. Oprócz klasycznego dżemu i konfitury borówkowej, na zimę możesz zrobić przetwory z borówki amerykańskiej w formie:

soku borówkowego,

syropu z borówek,

chutney'a borówkowego,

sosu do mięs z borówkami,

borówkowego sosu do deserów,

borówek kandyzowanych,

pasteryzowanego kompotu z borówek,

borówek w syropie.

To niejedyne pomysły. Do zakresu przetworów z borówek amerykańskich należy też mrożenie borówek, przerabianie ich na smoothie, musy oraz ich suszenie. Poniżej poznasz dokładne przepisy na borówkowe przetwory.

Poniżej znajdziesz przepis na jeden z najbardziej klasycznych przetworów z borówek amerykańskich: borówkowy dżem. Jeśli chcesz urozmaicić jego smak, możesz dodać tam trochę skórki z cytryny, kruszoną lawendę, lub płatki róży. Dżem z borówki amerykańskiej to chyba najbardziej wszechstronna forma na zachowanie borówek na zimę.

Składniki:

1 kg borówki amerykańskiej,

300 g cukru,

1 łyżeczka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Borówki dokładnie umyj i lekko rozdrobnij widelcem, ale niezbyt przesadnie. Na tym etapie - jeśli nie czujesz się pewnie - możesz ostrożnie dodać substancję żelującą (według proporcji podanych na opakowaniu). W dużym garnku umieść borówkę amerykańską i zagotuj. Odczekaj 3 minuty. Następnie do borówek dodaj cukier i znowu zagotuj miksturę. Zdejmij garnek z palnika. Dżem z borówek mieszaj ręcznie do momentu, aż zniknie piana (ew. możesz zdjąć ją łyżką cedzakową). Dżem borówkowy jest praktycznie gotowy - przełóż go do wyparzonych słoików, obróć je do góry dnem i czekaj, aż ostygną.

fot. Przetwory z borówki amerykańskiej - dżem/ Adobe Stock, FomaA

Przetwory z borówki to nie tylko dżem - możesz z tego owocu przyrządzić zdrowy sok. Zachowa on szereg właściwości odżywczych. W naszej wersji osłodzony jest cukrem, ale można też dodać do niego ksylitol lub erytrol.

Składniki:

1 kg borówek amerykańskich,

200 g cukru.

Sposób przygotowania:

Borówki umyj i dokładnie przebierz, pozbaw listków. Miksuj na miazgę i przełóż do słoika. Do owoców na sok wsyp cukier, zamieszaj i przykryj całość. Masę na sok z borówki amerykańskiej odstaw na 24 godziny, od czasu do czasu mieszając. Następnie miazgę przecedź przez sitko lub gazę, a otrzymany sok przelej do wyparzonych słoików lub butelek. Sok z borówki amerykańskiej przechowuj w lodówce.

fot. Sok z borówki amerykańskiej/ Adobe Stock, HandmadePictures

Syrop z borówki amerykańskiej, to właściwie sok z borówki z dużą ilością cukru. Pije się go po rozcieńczeniu z wodą. Można na jego bazie przygotować pyszną domową lemoniadę, lub dodać go do zimowej herbaty.

Składniki:

2 kg świeżych borówek amerykańskich,

700 ml wody,

600 g cukru,

25 ml soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Przygotuj słoiki lub butelki i sparz je w garnku z gorącą wodą, przygotowując je do pasteryzacji. Umyj i odsącz borówki. Przełóż je go garnka. Dodaj wodę i włącz gaz. Gotuj borówki, rozgniatając je jednocześnie tłuczkiem do ziemniaków, by uwolniły sok. Gotuj przez ok. 12 minut. Przygotuj kuchenną gazę i lekko ostudzoną masę borówkową włóż do gazy. Oddziel sok od miąższu. Miąższ możesz wykorzystać do smoothie lub ciast z borówkami. Wydzielony sok połącz w rondlu z cukrem. Gotuj bez przykrycia, mieszając, do wrzenia. Dodaj sok z cytryny i ponownie zagotuj. Usuń z syropu pianę. Przejdź do procesu pasteryzacji: przekładaj gorący syrop borówkowy do słoików lub butelek. Zostaw ok. 0,5 cm wolnego miejsca na górze. Zakręć dokładnie słoiki lub butelki i przejdź do procesu pasteryzacji przetworów: umieść słoiki w dużym garnku i gotuj je przez ok. 20 minut. Wyciągnij je z wody i ustaw na pokrywkach na min. 24 godziny. Syrop z borówek jest gotowy, gdy ostygnie. Można przechowywać go poza lodówką.

fot. Syrop z borówki amerykańskiej na zimę/ Adobe Stock, PhotoIris2021

Kompot z borówki amerykańskiej na zimę przyda się jako urozmaicenie napojów poza sezonem letnim. Możesz podać go na ciepło, na zimno w formie borówkowej lemoniady, lub wykorzystać do zrobienia smacznych drinków.

Składniki:

1 kg borówek,

woda (ok. 1,5 litra),

60 g cukru.

Sposób przygotowania:

Przygotuj małe butelki lub słoiki na kompot z borówek na zimę. Dokładnie wysterylizuj słoiki, zanim przystąpisz do gotowania kompotu. Do każdego słoika wsyp borówki tak, by zajęły ok. 50% jego objętości. Na każde 200 g borówek dodaj ok. 10 g (łyżkę) cukru. Jeśli korzystasz z dwóch słoików, wsyp po 30 g do każdego itd. Zalej borówki wrzącą wodą. Zamknij butelki lub słoiki z kompotem borówkowym. Przełóż je do dużego garnka z gorącą wodą i gotuj (pasteryzuj) ok. 20 minut. Wyciągnij słoiki z borówkowymi przetworami i umieść je na blacie, pokrywką do dołu na ok. 24 godziny.

fot. Kompot z borówki amerykańskiej na zimę/ Adobe Stock, Veronika Idiyat

Kandyzowane borówki to jeden z tych przetworów, za których przygotowanie sama sobie podziękujesz, gdy otworzysz zimą słoik. Kandyzowane borówki w syropie przydadzą się do lodów, ciast i deserów, ale mogą też stanowić bazę do przygotowania napoju borówkowego.

Składniki:

250 g borówek,

100 g cukru,

230 ml wody,

opcjonalnie: 3 kwiaty lawendy.

Sposób przygotowania:

Wlej wodę do rondla, dosyp cukier i podgrzewaj do całkowitego rozpuszczenia cukru. Do wysterylizowanego słoika wsyp borówki. Dodaj kwiaty lawendy, jeśli z nich korzystasz. Zalej je syropem cukrowym i zamknij słoik. Zapasteryzuj słoik w piekarniku lub w garnku z gorącą wodą. Dostosuj proporcje do tego, ile masz borówek.

fot. Kandyzowane borówki amerykańskie na zimę/ Adobe Stock, valentinamaslova

Kto powiedział, że jedyną opcją na stworzenie przetworów z borówki, jest podanie jej na słodko? W tej wersji przygotujesz pyszny borówkowy sos do mięsa o słodko-kwaśnym smaku z delikatnymi nutami przypraw. Przechowasz go w lodówce, możesz go zamrozić lub zrobić w większych ilościach i zapasteryzować.

Składniki:

400 g borówek amerykańskich,

40 g cukru,

10 g mąki ziemniaczanej,

160 ml czerwonego wina,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta cynamonu,

gałązka tymianku.

Sposób przygotowania:

W rondlu umieść wszystkie składniki oprócz skrobi i je zagotuj. Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 10 minut. Dodaj skrobię ziemniaczaną i dokładnie wymieszaj. Gotuj jeszcze ok. 5 minut. Wyjmij gałązkę tymianku. Sos do mięsa z borówek amerykańskich jest gotowy. Możesz przechowywać go w lodówce przez kilka dni.

fot. Sos do mięsa - przetwory z borówki amerykańskiej/ Adobe Stock, fahrwasser

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 7.07.2020 przez Edytę Liebert.

Reklama

Czytaj także:

5 przepisów na FIT ciasto z borówkami, które zachwyci każdego

Przepisy na desery z borówkami

Nalewka z borówkami