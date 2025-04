Dżem z arbuza jest słodki i pyszny. Ten przepis to hit lata

Dżem z arbuza to świetny dodatek do naleśników, gofrów, pancakes'ów i wszelkich placków. Przygotuj go latem, gdy trwa szczyt sezonu na ten owoc, aby wydobyć z arbuza prawdziwą głębię smaku. Do przygotowania dżemu z arbuza wykorzystaj również prawdziwą laskę wanilii albo cukier wanilinowy, dla ciekawego przełamania aromatów.