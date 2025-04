Dżem z moreli i migdałów to podstawowy element francuskiego śniadania. Idealnie komponuje się z brioszkami lub croissantami. Możesz go jednak stosować również jako nadzienie do naleśników lub dodatek do pancakes.

Przepis na dżem z moreli i migdałów

Przygotowanie: 45 minut + gotowanie 2 razy po 30 minut,

1 słoik: ok. 900 kcal.

Składniki:

1 kg moreli, dojrzałych, ale jędrnych i twardych (mogą też być brzoskwinie),

1/2 szklanki wody,

50 g migdałów bez skórki,

60 dag cukru.

Sposób przygotowania:

Morele dokładnie umyj, osusz, oberwij ogonki, wyjmij pestki. Migdały drobno posiekaj. Do garnka wlej wodę, wrzuć 1/4 moreli i rozgotuj, dodaj cukier i zagotuj. Pozostałe morele pokrój na cząstki, dorzuć do garnka, podgotuj, odstaw dżem z moreli na kilka godzin.

Powtórnie doprowadź dżem z moreli do wrzenia, gotuj. Dodaj migdały. Kiedy dżem z moreli zgęstnieje, napełnij nim wyparzone słoiki, zakręć je, odwróć do góry dnem, żeby się odpowietrzyły i zamknęły. Gdy wystygną, odstaw dżem morelowy w chłodne miejsce.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.07.2009 na zlecenie Edipresse - przepis z Przyjaciółki

