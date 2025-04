Dżem malinowy to jeden z najlepszych pomysłów na zamknięcie w domowej spiżarni esencji smaku letnich miesięcy. Można potem delektować się jego smakiem w smakowitych deserach - najlepiej smakuje z naleśnikami lub twarożkiem. W naszej wersji polecamy dołączenie do niego jabłek. Ma to kilka plusów: dzięki temu dżem będzie tańszy, a jego konsystencja stanie się przyjemniejsza - pestki będą o wiele mniej wyczuwalne.

Przepis na dżem z malin i jabłek

Oto składniki na dżem malinowy z dodatkiem jabłek według Kasi Bukowskiej:

1/2 kg jabłek,

1/2 kg malin,

1 kg białego cukru.

Jak zrobić dżem z malin i jabłek? Zacznij od umycia jabłek, obrania ich ze skórki, pozbawienia gniazd nasiennych i starcia na tarce o dużych oczkach. Jabłka umieść w garnku, wsyp do nich maliny. Dżem malinowy gotuj teraz na dużym ogniu przez kilka minut, aby puściły już sok. Gdy to się stanie, dosyp cukier. Zmniejsz płomień i gotuj przez mniej więcej 15 minut, aż zgęstnieje. Dżem z malin i jabłek przelej do wysterylizowanych słoików. Napełnione słoiki mocno zakręć i ustaw na ściereczce do góry dnem. Pozostaw dżem w taki sposób, aż zupełnie ostygnie.

