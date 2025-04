Przepis na lekki i orzeźwiający dżem z jagód: doskonały do słodkich przekąsek i dań mięsnych

Żeby przygotować pyszny dżem z jagód, potrzebujesz tylko kilka składników. Te soczyste, orzeźwiające owoce to idealna baza letnich przetworów. Do dżemu z jagód wybieraj najbardziej dojrzałe owoce. Cukru powinno być o połowę mniej, niż jagód, ale ilość możesz dostosować do własnych upodobań smakowych.