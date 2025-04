Dżem z jabłek z pomarańczową galaretką to pomysł na przetwory z nietypową nutką. Po co dodawać galaretkę do dżemu? Po pierwsze, zmienia ona jego konsystencję. Po drugie, nadaje mu taki smak, na jaki masz akurat ochotę. Możesz wybrać galaretkę cytrynową, wiśniową lub inną, a ten dodatek zupełnie odmieni efekt końcowy. Kasia Bukowska poleca galaretkę pomarańczową.

Dżem z jabłek z galaretką

Składniki:

2 kg kwaśnych jabłek,

1 szklanka cukru,

1 galaretka pomarańczowa,

1 pomarańcza.

Sposób przygotowania:

Jak zrobić dżem jabłkowy? Oto jak krok po kroku, zrobić dżem z jabłek:

Jabłka umyj, obierz, pozbaw gniazd nasiennych i pokrój na kawałki. Przełóż owoce do garnka i ustaw na ogniu. Jeśli owoce są dość suche, podlej je wodą. Jeśli mają w sobie dużo soku, nie musisz tego robić. Po 10 minutach gotowania, jabłka powinny zacząć się rozpadać. Wtedy dodaj do nich skórkę otartą z pomarańczy i wyciśnij z niej sok. Do dżemu jabłkowego wsyp cukier oraz galaretkę pomarańczową. Wrzącą masą napełniaj słoiki, każdy mocno zakręć i ustaw do góry dnem. Nie zmieniaj ich położenia, dopóki nie wystygną. Dżem z jabłek najlepiej smakuje po kilku dniach.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 29.09.2017.

