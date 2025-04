Dorsz w zalewie octowej to pyszny sposób na lekkie i zdrowe danie obiadowe. Dorsz sam w sobie to jedna z najpopularniejszych ryb w polskiej kuchni. Dodatek octowej zalewy i chrupiąca panierka to ciekawa propozycja np. na wigilijny stół. Jeśli chcesz, możesz go zastąpić również inną delikatną rybą - miruną, tilapią albo okoniem.

Dorsz w zalewie octowej to pyszna przekąska na każdą okazję, a także ciekawy dodatek do sałatek. Świetnie sprawdzi się także np. do szaszłyków z grilla, z chrupiącą papryką, marynowanymi grzybkami i kawałkami jabłka.

Składniki:

6 filetów z dorsza,

1/3 litra octu 10%,

litr wody,

6 ziaren ziela angielskiego,

7 ziaren pieprzu,

2 cebule,

2 łyżeczki cukru,

3 liście laurowe,

2 łyżeczki soli,

łyżka oliwy,

łyżeczka przyprawy uniwersalnej do potraw,

Dodatkowo:

bułka tarta,

mąka,

2-3 jajka,

olej.

Sposób przygotowania:

Filety z dorsza umyj, osusz, oprósz solą. Pokrój je na małe porcje, tak by mieściły się w słoikach. Bułkę tartą wymieszaj pół na pół z mąką, a jajko roztrzep, na patelni rozgrzej olej. Każdy kawałek ryby obtocz w jajku, mące z bułką, usmaż na oleju na złoto. W tym czasie przygotuj zalewę octową do dorsza: do garnka wlej wodę, ocet, oliwę, wszystkie przyprawy oraz cebulę pokrojoną w talarki. Gotuj ok. 7 minut. Na dnie każdego słoika ułóż nieco cebuli, warstwę ryby, cebulę i ponownie rybę. Wlej gorącą zalewę, aż wszystkie składniki będą zakryte. Zakręć szczelnie słoiki i odwróć je do góry dnem do ostudzenia. Słoiki z dorszem w zalewie octowej mogą stać w ciemnym, zimnym miejscu do 3–4 miesięcy. Dorsz najlepiej smakuje już 1–2 dni po przygotowaniu. Wcześniej nie ma co otwierać słoików, gdyż ryba nie zdąży się jeszcze dobrze zamarynować.

fot. Dorsz w zalewie octowej i panierce/Adobe Stock, Stuart Little

Dorsz w zalewie octowej będzie też doskonale smakował w wersji z pomidorowym, lekkim i aromatycznym sosem. Ten przepis sprawdzi się jako danie obiadowe lub przekąska imprezowa. Podawaj z frytkami, ziemniakami lub warzywną sałatką z dodatkiem sera feta.

Składniki:

1 kg filetów z dorsza,

przyprawa do ryb,

sól,

pieprz,

mąka,

olej,

Składniki na zalewę:

1/2 litra wody,

2 łyżki octu,

1,5 łyżki cukru,

1/2 łyżki soli,

10 dag przecieru pomidorowego,

4 łyżki keczupu,

3 liście laurowe,

5 ziaren ziela angielskiego,

2 cebule,

2 łyżki oleju.

Sposób przygotowania:

Filety opłucz, osusz papierowym ręcznikiem kuchennym, pokrój na niewielkie kawałki. Posyp dorsza przyprawą do ryb, ewentualnie lekko posól. Cebulę obierz, pokrój na półplasterki i podsmaż na 2 łyżkach oleju. Wszystkie składniki zalewy, łącznie z cebulą, zagotuj i 5 minut gotuj na wolnym ogniu. Dopraw pieprzem i ewentualnie posól. Ryby panieruj w mące i usmaż na oleju na rumiano. Filety przełóż do słoja i każdą warstwę zalej gorącą zalewą. Zakręć. Ostudź i wstaw słoiki z dorszem w zalewie octowej do lodówki - co najmniej na 2 dni. Ryby możesz przechowywać w lodówce do 2 tygodni. Po otwarciu słoików z dorszem w occie, zawartość trzeba spożyć w ciągu 2 dni.

fot. Dorsz w zalewie octowej z pomidorami/Adobe Stock, shaiith

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.11.2018

