Jak doprawić przetwory z pigwy?

Dla zróżnicowania smaku, do słodkich przetworów z pigwy dodawać można np. korzeń cynamonu, rozkrojoną laskę wanilii, goździki, przyprawę do piernika, kolendrę. W zależności od tego, czy chcemy przygotować ją na słodko, czy pikantnie, możemy użyć też chili oraz pieprzu do chutneya. Sprawdzi się do potraw z drobiu lub wieprzowiny.



Dżem z pigwy

Składniki:

1 kg pigwy

40 ml soku z cytryny

800 ml wody

450 g cukru żelującego (3:1)

2 łyżki spirytusu 80%

Przygotowanie:

Pigwy wytrzyj wilgotnym papierowym ręcznikiem, aby oczyścić owoce z meszku. Umyj i oderwij ogonki i resztki kielicha kwiatowego. Pokrój w bardzo małe kawałki – przy większej ilości owoców użyj najlepiej tarki lub malaksera. Owoce razem z gniazdami nasiennymi, sokiem z cytryny i wodą zagotuj i gotuj mieszając na bardzo małym ogniu 30–40 minut, aż będą bardzo miękkie lub się rozpadną. W razie potrzeby dolej wody. Masę z pigwy zmiksuj i przetrzyj przez przecierak lub sito (powinno być ok. 900 g musu). Wymieszaj z cukrem żelującym, mieszając zagotuj i gotuj 4–6 minut. Zrób próbę gęstości na spodeczku. Jeżeli dżem spływa, pogotuj go jeszcze kilka minut. Dżem natychmiast nałóż do przygotowanych słoików. Wierzch pokrop za pomocą pipety alkoholem, podpal i od razu zakręć.

Dżem ma intensywny, słodko-kwaśny smak i pasuje doskonale także do pieczonego mięsa, dziczyzny, kaczki i czerwonej kapusty.



Konfitura z pigwy i cytryny

Składniki:

1 kg owoców pigwy

szklanka wody

1,5 szklanki cukru

Przygotowanie:

Pigwy umyj, obierz i pokrój na ósemki. Wytnij gniazda nasienne i pokrój miąższ na małe kawałki. W garnku zagotuj wodę i dodać pigwę. Gotuj na małym ogniu do miękkości, co jakiś czas czasu mieszając. Dodaj cukier i smaż na bardzo wolnym ogniu, aż owoce będą szkliste, a masa zgęstnieje. Konfiturę nałóż do przygotowanych słoików. Zakręć je i ustaw w wysokim garnku wyłożonym ściereczką. Zalej wodą do 3/4 wysokości słoików. Gotuj 15 minut na małym ogniu, po czym wyjmij, postaw do góry dnem na czystej ściereczce i pozostaw do ostygnięcia.

