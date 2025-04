Domowa nutella jest prosta w wykonaniu - mamy 3 świetne przepisy na tańsze zamienniki słodkiego przysmaku: domową nutellę w wersji klasycznej, nutellę z awokado oraz nutellę wegańską.

Przepis na domową nutellę dla fanów tradycyjnych słodkości

Słoik domowej nutelli będzie twoją dumą, a wykonasz ją w 15 minut. Potrzebujesz blendera oraz kilku składników, które masz z pewnością w swojej kuchni. Domowa nutella do złudzenia przypomina ulubiony słodki krem ze sklepowej półki - smakiem, kolorem i konsystencją - o ile posłużysz się składnikami wysokiej jakości.

Składniki:

250 g orzechów laskowych,

180 ml mleka,

2 łyżki oleju kokosowego,

2 łyżki syropu z agawy lub miodu,

90 g mlecznej czekolady (tabliczka),

2 łyżki kakao.

Sposób przygotowania:

Orzechy laskowe wysyp na suchą patelnię i praż kilka minut, aż zbrązowieją. Jeszcze ciepłe przełóż na czystą ścierkę i energicznymi ruchami pocieraj tak, by odpadły od nich gorzkie łupiny. W rondelku na małym ogniu rozpuść masło, dodaj do niego czekoladę i kakao - nie dopuść do ich zagotowania! W wysokim kielichu blendera umieść orzechy, dodaj olej kokosowy, masło z czekoladą i kakao oraz słodzik w postaci miodu lub syropu z agawy. Całość zmiksuj na gładką masę i nie bój się spróbować - zawsze możesz dodać więcej oleju kokosowego czy miodu.

Nutella z awokado - idealna dla osób na diecie

Domowa nutella z awokado to nie lada gratka dla osób na diecie, którym trudno obyć się bez słodkich kremów kanapkowych czy po prostu - słodyczy. Nutella z awokado z dodatkiem banana to sycąca przekąska, ale uwaga: możesz przechowywać ją w zamknięciu w lodówce max. 2 dni.

Składniki:

1 dojrzałe awokado,

1 duży dojrzały banan,

5 łyżek zmielonych lub pokruszonych orzechów laskowych,

2,5 płaskiej łyżki kakao,

1 łyżka miodu lub syropu z agawy.

Sposób przygotowania:

Jeśli nie masz rozdrobnionych orzechów laskowych, to podpraż je na patelni i zblenduj. Następnie banan i awokado umyj i obierz, a następnie umieść w blenderze i zmiksuj na gładką masę. Do składników dodaj kakao oraz miód/syrop z agawy. Po zblendowaniu koniecznie spróbuj smak domowej nutelli z awokado - będzie nieco inny, ale nie gorszy od klasycznej wersji.

Wegańska nutella - opcja dla osób z nietolerancją laktozy

Wegańskie wersje znanych przysmaków, np. sernik bez sera czy tiramisu bez jajek i nabiału, nie ustępują klasycznym wersjom, a niekiedy biją je na głowę. Wegańska nutella jest zdrowa i ma bardzo intensywny, orzechowy smak. Pysznie smakuje posmarowana grubo na kromce chleba lub solo. My uwielbiamy ją na chrupiących gofrach. Przeznacz ok. 20 minut na jej wykonanie, a nie pożałujesz. Przechowuj ją w zamkniętym słoiku w lodówce do tygodnia.

Składniki:

150 g orzechów laskowych,

1/3 szklanki syropu z agawy,

8 łyżek mleka roślinnego (np. migdałowego, sojowego),

2 łyżki ciemnego kakao.

Sposób przygotowania:

Orzechy umieść na rozgrzanej patelni i praż przez kilka minut. Po ich zbrązowieniu przełóż je na suchą i czystą ściereczkę, pocieraj - tak, by pozbyły się brązowych łupin. Orzechy umieść w kielichu blendera i zblenduj na drobny pył. Do orzechowego pyłu dodaj pozostałe składniki i zmiksuj na gładką masę. Domowa wegańska nutella gotowa!

