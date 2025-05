Hibiskus, czyli chińska róża, ma kwaskowaty i cierpki smak (przypominający żurawinę), dlatego najlepiej komponuje się ze słodkimi dodatkami. Chociaż kwiaty stosuje się głównie do przygotowywania herbat i ziołowych naparów, to można robić z nich również galaretki, soki, syropy, sosy, a także dżemy. Dodatkowo hibiskus działa jak naturalny konserwant i jest zdrowy.

Hibiskus to cenne źródło antyoksydantów, takich jak beta-karoten witamina C i antocyjany, które chronią przed negatywnym działaniem wolnych rodników. Poza tym ma działanie obniżające ciśnienie krwi, przeciwzapalne oraz lekko moczopędne. Może wspomagać utratę wagi. Jednym z ciekawszych zastosowań jest wykorzystanie hibiskusa do zrobienia domowego dżemu z truskawkami.

Przepis na truskawkowy dżem z hibiskusem

Składniki:

2 łyżki suszonego hibiskusa,

0,5 kg truskawek,

4 łyżki erytrytolu,

1 łyżka soku z cytryny.

Przygotowanie:

Przed rozpoczęciem przygotowania dżemu suszone kwiaty hibiskusa zalej 50 ml wrzątku i pozostaw na 10 minut. Truskawki dokładnie umyj. Po usunięciu ogonków pokrój na kawałki. W garnku umieść truskawki, odcedzony hibiskus oraz 50 ml przygotowanego wcześniej naparu z kwiatów. Całość gotuj na małym ogniu przez 15 minut, aż wszystko zgęstnieje, często mieszając. Dodaj erytrytol oraz sok z cytryny, mieszaj i gotuj jeszcze kilka minut. Jeżeli dżem jest za mało słodki, możesz dodać erytrytolu. W razie potrzeby zagęść dżem żelatyną lub mąką ziemniaczaną rozpuszczoną w niewielkiej ilości zimnej wody. Możesz zmiksować w blenderze albo pozostawić z kawałkami owoców. Przelej do czystych wyparzonych słoików i przechowuj w lodówce.

Do czego stosować dżem z hibiskusem?

Hibiskus w postaci dżemu sprawdzi się jako:

zamiennik cukru do herbaty , lemoniady i innych napojów,

, lemoniady i innych napojów, smarowidło do tostów, naleśników ,

, dodatek do twarożku,

dodatek do serów,

baza sosu do mięs,

dodatek do ciast, ciastek i innych deserów.

Nie spożywaj zbyt dużej ilości hibiskusa, zwłaszcza jeśli masz niedociśnienie albo bierzesz leki na nadciśnienie, ponieważ roślina może nadmiernie obniżyć ten parametr.

