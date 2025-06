Do ogórków małosolnych dodaję szczyptę tej przyprawy. Tak pyszne nie były nigdy wcześniej

Ogórki małosolne to klasyk lata, ale możesz dodać ten jeden składnik, by tchnąć w nie zupełnie nowy smak. Ostra papryczka chili dodaje im pazura i przełamuje klasyczną formę. To świetna propozycja dla fanów wyrazistych dodatków i szybkich przetworów. Idealnie sprawdzą się podczas chłodnych miesięcy.