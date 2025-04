Nalewka cytrynowa ma orzeźwiający, nieco kwaśny smak i piękny, słoneczny kolor. Jej aromat warto jest wzbogacić korzennymi przyprawami - cynamonem, goździkami lub imbirem. Możliwości jest sporo, a sama cytrynówka jest niezwykle łatwa w przygotowaniu.

Nalewka cytrynowa na bazie spirytusu to najszybszy sposób na przygotowanie tego pysznego trunku. W połączeniu z sokiem, listkami mięty i świeżymi owocami stworzy idealny drink na lato.

Składniki:

700 ml spirytusu,

8 cytryn,

1 szklanka soku z cytryny,

2 szklanki wody,

1 szklanka cukru.

Sposób przygotowania:

Cytryny sparz wrzątkiem. Dwie z nich obierz ze skórki i pokrój w kostkę, a pozostałe przekrój na pół i wyciśnij z nich tyle soku, ile zdołasz Do garnka przełóż skórki z dwóch cytryny, pokrojone cytryny oraz sok. Dodaj wodę i cukier. Doprowadź do wrzenia i gotuj 5 minut, aż cukier całkowicie się rozpuści. Wystudź całość, przelej do słoja i wlej spirytus. Odstaw na 2-3 dni. Po tym czasie odcedź przez sito i rozlej do butelek. Odstaw na 2 miesiące do leżakowania.

fot. Nalewka cytrynowa na spirytusie: przepis/Adobe Stock, Aleksandra

Cytrynówka z dodatkiem miodu jest łagodniejsza w smaku i świetnie sprawdza się jako dodatek do drinków czy baza nalewek na spirytusie. Dodatkowy korzenny aromat uzyskasz dzięki subtelnemu dodatkowi goździków.

Składniki:

1 szklanka soku z cytryny,

8 cytryn,

4 goździki,

1 szklanka miodu,

500 ml spirytusu,

500 ml wody.

Sposób przygotowania:

Cytryny dokładnie wyszoruj, a następnie z połowy z nich odkrój żółtą skórkę. Przełóż obrane skórki do słoja, zalej spirytusem i odstaw na kilka godzin. Z cytryn wyciśnij sok i wlej do garnka. Dodaj miód, wodę i zagotuj aż do momentu całkowitego wymieszania składników. Przecedź całość przez sito wyłożone gazą. Odcedź spirytus od cytrynowych skórek i wymieszaj razem z syropem cytrynowym. Rozlej całość do butelek. Nalewkę cytrynową odstaw na 2-3 miesiące do leżakowania.

fot. Nalewka cytrynowa/Adobe Stock, 5ph

Pyszną cytrynówkę możesz przygotować także na bazie wódki. Musi ona co prawda leżakować ok. 2-3 tygodnie, aby w spokoju dojrzała, ale jej smak jest niezwykły i doskonale pasuje do rodzinnych spotkań. Gotowa nalewka będzie też pysznym prezentem dla bliskiej osoby.

Składniki:

12 cytryn

1 litr wódki,

1 szklanka wody.

1 szklanka cukru.

Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania syropu: zagotuj wodę razem z cukrem i poczekaj, aż się całkowicie rozpuści. Z połowy cytryn obierz skórkę, a potem ze wszystkich wyciśnij sok. Wszystko przełóż do czystego, wyparzonego słoja. Zalej syropem, alkoholem i odstaw na 2 dni. Po tym czasie przecedź przez sito i rozlej do butelek. Nalewka cytrynowa powinna dojrzewać przez 2-3 tygodnie, aby nabrać pełnego aromatu i mocy.

fot. Cytrynówka na wódce/Adobe Stock, Brent Hofacker

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.06.2021.

