Sok, nalewka, a może pyszny dżem? Oto najlepsze pomysły na przetwory z aronii, które idealnie sprawdzą się latem i jesienią

Co zrobić z aronii? Możesz ją dodać do ciast, ale równie dobrze sprawdzi się w formie przetworów. Z aronii możesz przygotować pyszne, domowe dżemy, sosy i soki. Jej cierpki smak doskonale komponuje się zarówno ze słodkimi, jak i wytrawnymi daniami. Możesz dodawać ją także do mięs, np. w postaci aksamitnego sosu.