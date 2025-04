Czas przygotowania: 30 min

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

kilogram papryki,

400 ml wody,

250 ml octu,

110 g cukru,

czubata łyżka soli,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego.

Przygotowanie:

Chrupiąca papryka konserwowa to nie tylko pyszny dodatek do dań obiadowych czy potraw z grilla. To także dodatek, po który możesz sięgać między głównymi posiłkami, a także letnia przekąska na imprezę.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj i usuń z niej gniazda nasienne. Następnie pokrój w ćwiartki albo grube paski. Wszystkie pozostałe składniki wrzuć do rondelka i zagotuj. Kiedy zacznie wrzeć, dodaj paprykę i gotuj ok. 2-3 minuty. Wyparzone, suche słoiki wypełnij podgotowaną papryką, a następnie dodaj zalewę. Tak przygotowana chrupiąca papryka konserwowa jest już w zasadzie gotowa do jedzenia, ale warto dać jej ok. tygodnia, aby smaki się przegryzły. Słoiki zakręć i zapasteryzuj.

