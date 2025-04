4 przepisy na pyszne buraczki na zimę

Pyszne buraczki na zimę to jedne z najsmaczniejszych przetworów i dodatków do obiadu. Możesz przygotować je z dodatkiem octu, soku z cytryny albo korzennych przypraw. Idealnie sprawdzają się jako dodatek do dań głównych. Lubią towarzystwo mięs, ale także warzywnych dań, wytrawnych naleśników czy warzywnych placuszków.