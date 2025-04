Botwinka na zimę przypomni smak lata przez cały rok! Jej przygotowanie nie jest trudne ani pracochłonne. Wystarczy przygotować zalewę z octu, wody, cukru i soli i zalać nią posiekaną botwinkę.

Zawekowana botwinka w słoiku świetnie nadaje się do przygotowania zupy z botwinki - wystarczy podgrzać zawartość słoika i doprawić np. śmietanką. Przygotowane marynowane liście buraków na zimę sprawdzą się również jako dodatek do dania głównego - pieczonego schabu lub warzywnych kotletów i ziemniaków. Oto tajniki przygotowania idealnej botwinki na zimę w słoikach.

Poniżej najprostszy przepis na botwinkę na zimę, dzięki której zamkniesz lato w słoiku na cały rok. Możesz do botwinki dodać inne dowolne dodatki smakowe, np. liście wiśni, chrzan, lub kawałki cebuli. Pamiętaj tylko by zachować odpowiednie proporcje zalewy do botwinki w słoiku. Wolisz przepis bez octu? Zamiast niego dodaj sok z cytryny w tej samej ilości.

Skł​adniki:

4 pęczki botwiny,

1 pęczek koperku,

4 szklanki wody,

1 szklanka octu,

1/2 szklanki cukru,

1/4 szklanki soli,

1 główka czosnku,

kilka listków laurowych,

pieprz ziarnisty.

Spo​sób przygotowania:

Do garnka przelej wodę i ocet. Dodaj cukier i sól i zagotuj. Botwinkę dokładnie wypłucz i pokrój na drobne kawałki albo zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Koperek umyj i drobno posiekaj. Botwinę połączoną z koperkiem przełóż do wyparzonych słoików razem z obranymi ząbkami czosnku, liśćmi laurowymi i pieprzem. Zalej botwinkę na zimę wcześniej przygotowaną zalewą, zakręć słoik i pasteryzuj około 30 minut.

fot. Siekana botwinka na zimę do słoików/Adobe Stock, CCat82

Zupa z botwinki ze słoika, którą latem lub wiosną przygotujesz na zimę, robi się w mig. Wystarczy, że odkręcisz zawekowany słoik z botwiną i dodasz dodatki: wodę, ziemniaki, śmietanę i inne ulubione elementy botwinki. Oto przykładowy przepis, który możesz wykorzystać.

Składniki:

słoik marynowanej botwinki (ok. 500 ml),

1 l wody lub bulionu warzywnego,

400 g ziemniaków,

3 cebule szalotki,

2 łyżki oliwy z oliwek,

300 ml maślanki,

3 jajka,

garść świeżego koperku,

sól i pierz do smaku.

Sposób przygotowania:

Odkręć słoik z botwinką. W garnku rozgrzej oliwę, dodaj posiekane szalotki i podsmażaj do zeszklenia. Dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki i bulion. Gotuj do zmięknięcia ziemniaków. Dodaj słoik z marynowaną botwinką i podgotuj chwilę. Odstaw zupę z gazu i dodaj maślankę, sól, pieprz i siekany koperek. Podawaj zupę z botwinki ze słoika z gotowanym jajkiem.

fot. Zupa z botwiny ze słoika - przepis/ Adobe Stock, lenakorzh

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 16.04.2021

