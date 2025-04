Ilość porcji: 6

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

6 dużych ziemniaków

30 dag pieczarek lub grzybów leśnych

duża cebula

2 łyżki masła

sól

pieprz

kolendra

Reklama

Przygotowanie:

1. Ziemniaczki umyj i obgotuj 10 minut w mundurkach.

2. Grzyby oczyść, opłucz i osusz.

3. Cebulkę pokrój w kostkę.

4. Grzyby drobno posiekaj.

5. Razem z cebulą podsmaż na rozgrzanym maśle.

6. Dopraw do smaku solą i pieprzem.

7. Z ziemniaków zetnij poprzeczny plaster na wysokości 1/3 i wydrąż środki, pozostawiając ok. 5 mm.

8. Nadziewaj farszem grzybowym i zapiekaj w temp. 180 st. ok. 20 minut.

9. Przed podaniem posyp świeżą kolendrą.