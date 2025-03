Zasmażana kapusta kiszona to już ikona tradycyjnej kuchni, która doskonale komponuje się z wieloma potrawami. Możesz wykorzystać ją jako dodatek do obiadu lub jako samodzielną przekąskę. W połączeniu z boczkiem może stać się sercem wielu obiadów. Sprawdź, jak przygotować oba i zainspiruj się do odświeżenia tradycyjnych przepisów w swojej kuchni.

Klasyczną zasmażaną kiszoną kapustę możesz przygotować szybko i z wykorzystaniem tylko kilku składników. Świetnie smakuje na ciepło, szczególnie jako dodatek do dań mięsnych i ziemniaczanych.

Składniki:

500 g kapusty kiszonej,

cebula,

2 łyżki oleju lub smalcu,

1-2 łyżki mąki pszennej,

1 łyżka cukru (opcjonalnie),

sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie.

Sposób przygotowania:

Jeśli kapusta jest bardzo kwaśna, przepłucz ją lekko wodą, osusz delikatnie, a następnie posiekaj. Umieść ją w garnku, dodaj liść laurowy i ziele angielskie, a następnie duś na małym ogniu przez 30-40 minut, aż zmięknie. Na patelni rozgrzej tłuszcz, dodaj pokrojoną cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj mąkę, mieszając energicznie, aby uzyskać złoty kolor i konsystencję gładkiej pasty. Dodaj zasmażkę do podduszonej kapusty i wymieszaj dokładnie, aby składniki się połączyły. Dopraw solą, pieprzem i cukrem (jeśli używasz). Duś całość jeszcze przez 10-15 minut, aby zasmażka zgęstniała i wniknęła w kapustę.

fot. Kiszona kapusta zasmażana: przepis/Adobe Stock, Olga

Zasmażana kapusta kiszona z boczkiem to sycący, aromatyczny dodatek, idealny do tradycyjnych dań, takich jak kotlety schabowe lub pieczenie. Świetnie sprawdzi się też jako przekąska pomiędzy głównymi posiłkami.

Składniki:

500 g kapusty kiszonej,

100 g boczku wędzonego,

cebula,

łyżka oleju lub smalcu,

1 łyżka mąki pszennej,

sól, pieprz, cukier,

liść laurowy, ziele angielskie.

Sposób przygotowania:

Boczek pokrój w kostkę. Kapustę opłucz (jeśli jest bardzo kwaśna), posiekaj, dodaj liść laurowy i ziele angielskie, a następnie duś na małym ogniu przez 30 minut. Na patelni bez tłuszczu podsmaż boczek do zarumienienia, dodaj cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie (jeśli jest taka konieczność) dodaj jeszcze tłuszczu i mąkę. Wymieszaj energicznie i smaż, aż mąka nabierze złotego koloru. Dodaj zasmażkę do podduszonej kapusty, wymieszaj, dopraw do smaku i duś jeszcze 10–15 minut.

fot. Przepis na zasmażaną kiszoną kapustę z boczkiem/Adobe Stock, Olga

