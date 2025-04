Fot. Primavika

Wytrawne tartaletki z kruchego ciasta, wypełnione hummusem i warzywami, to niebanalna propozycja na przekąskę, która ma szansę stać się hitem tegorocznego sylwestra i karnawału! Tartaletki są oryginalne, apetyczne, smaczne i w całości wpisane w filozofię finger food, do tego doskonale się prezentują i z pewnością przykują uwagę oraz podbiją podniebienia nawet wybrednych smakoszy.

Wykorzystany w przepisie hummus należący do najpopularniejszych arabskich przekąsek, świetnie komponuje się z ciastem i warzywami – to właśnie on nadaje daniu niepowtarzalnej nuty smakowej i dba o właściwą konsystencję.

Hummus jest w Polsce coraz bardziej popularny i choć jeszcze nie okupuje pierwszych miejsc kulinarnych list przebojów, z pewnością predyspozycje ku temu posiada silne, przede wszystkim z uwagi na szeroki wachlarz kulinarnych zastosowań i swój niepowtarzalny smak.

Składniki:

200g mąki pszennej

120g schłodzonego masła

1 małe jajko

1 słoiczek hummusu paprykowego

1 duży pęczek szpinaku lub 200g mrożonych liści

4 ząbki czosnku

2 łyżki pestek dyni

2 łyżki pestek słonecznika

oliwa z oliwek

sól i pieprz

Przygotowanie:

Mąkę wsypać do miski. Dodać pokrojone na kawałki masło. Zagnieść palcami, aż powstanie kruszonka. Jajko rozbełtać z 1 łyżką wody i dodać razem z solą do mąki z masłem. Zagnieść aż powstanie jednolite ciasto.

Jeśli będzie za suche można dodać łyżkę wody.

Zawinąć w folię i wstawić do lodówki na około 40 minut. Na lekko oprószonej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na grubość ok 3 mm. Formę do mufinek obrócić i posmarować masłem oraz oprószyć mąką. Przy pomocy dużego kieliszka lub pierścienia cukierniczego wyciąć z ciasta krążki o średnicy większej niż wypukłe części formy i ułożyć je dokładnie oblepiając. Wstawić do rozgrzanego piekarnika do 200ºC i piec około 15 minut. Po tym czasie wyjąć i odstawić do ostudzenia. W tym czasie podsmażyć na oliwie czosnek, połowę odłożyć a na drugiej połowie podsmażyć szpinak z pestkami dyni. Na drugie połowie czosnku podsmażyć startego na tarce o grubych oczkach buraka z ziarnami słoneczniku.

Do chłodnych tartaletek nałożyć humus i wypełnić warzywami, połowę szpinakiem a drugą połowę burakiem.

Autor: Piotr Kucharski

Źródło: Materiały prasowe Tok Tok / Primavika

