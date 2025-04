Tzatziki przygotowywany na bazie świeżych ogórków to grecki przysmak podawany do wielu pikantnych dań. Z kremowym jogurtem, serkiem lub twarogiem smakuje wyśmienicie w akompaniamencie wyrazistego czosnku. Sprawdź jak przygotować doskonałe tzatziki i do czego serwować!

Sos tzatziki: przepis

Oto składniki na sos tzatziki:

2 opakowaniu jogurtu naturalnego

2-3 ogórki

3 łyżeczki oliwy z oliwek

sok z połówki cytryny

2 ząbki czosnku

2 łyżki koperku

Jak zrobić sos tzatziki?

Ogórki dokładnie myjemy i kroimy na mniejsze plasterki. Jogurt naturalny łączymy z oliwą z oliwek, sokiem z cytryny oraz przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Siekamy drobno koperek. Wszystko dokładnie mieszamy i dorzucamy ogórka. Tak przygotowany będzie idealnym dodatkiem do pieczonych ziemniaków lub mięsa.

Tzatziki z twarogu

Oto składniki na tzatziki z twarogu:

duży ogórek

2 łyżki oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku

łyżka octu winnego

szczypta soli

szczypta pieprzu

opakowanie serka wiejskiego

Jak zrobić tzatziki z twarogu?

Dokładnie myjemy i obieramy ogórek. Kroimy w drobną kosteczkę. Następnie przeciskamy przez praskę czosnek. Dolewamy ocet winny, oliwę z oliwek i doprawiamy szczyptą soli i pieprzem. Serek wiejski rozgniatamy za pomocą widelca. Wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy do lodówki. Tzatziki ciekawie komponuje się z pieczoną rybą lub warzywami.

Do czego można podać tzatziki?

Sos do mięsa – podkreśla smak zarówno kurczaka, jak i wołowiny czy wieprzowiny. W szczególności do dań z grilla.

Sos do ryby - łosoś na parze lub dorsz idealnie komponuje się z sosami na bazie jogurtu lub twarogu. Dodatkowo czosnek dodaje całości charakteru.

Sos do falafela – falafel na bazie soczewicy z dodatkiem orientalnych przypraw zbalansowany lekkim jogurtem i orzeźwiającym ogórkiem może być podawany w asyście hummusu.

Sos do pity- tzatziki balansuje pikantność potrawy i doskonale komponuje się z chrupiącymi warzywami i innymi dodatkami.

Puree ziemniaczane- ugotowane ziemniaki rozbite z dodatkiem gładkiego sosu tzatziki zyskują kremową i delikatną konsystencję.

Pieczone ziemniaki- zapiekane w piekarniku ziemniaki wypełnione sałatką oraz sosem tzatziki możemy serwować zarówno jako dodatek do dań z grilla, jak i solo.

Dressing do sałatki- lekka i chrupiąca sałatka na bazie mixu sałat lub startych warzyw uzupełniona o sos tzatziki może być dodatkiem do kotletów lub pieczonej ryby.

