Esencja smaku, koloru i kształtu. Nie może zabraknąć suszonych owoców na świątecznym stole.

Tajine z suszonymi morelami i migdałami

Składniki:

- 6 kawałków mięsa jagnięcego (łopatki): około 1,2 kg

- 500 g suszonych moreli

- 100 g migdałów

- 2 małe cebule

- 1 łyżeczka soli

- 2 łyżki oleju arachidowego

- pieprz

- 1 laska cynamonu

- 2 łyżeczki imbiru

- kilka słupków szafranu

- 1 szklanka wody

przygotowanie moreli:

- 100 g cukru

- 100 g masła

- 1 szklanka wody

- 1 łyżeczka cynamonu

Morele włożyć do garnka, zalać wodą, dodać cukier, cynamon i masło. Gotować na małym ogniu do czasu, gdy uzyskamy konsystencję syropu. W innym garnku zagotować 2 l wody. Wsypać migdały i gotować około 5 minut. Zdjąć z ognia, ostudzić i obrać ze skórki. Osuszyć, a następnie podsmażyć na złocisty kolor na oleju arachidowym. Mięso ułożyć w garnku, dodać olej, posolić, popieprzyć.

Następnie wsypać imbir, szafran oraz cynamon.

Wrzucić posiekaną cebulę i zalać szklanką wody. Dusić, pod przykryciem, na małym ogniu około 30 minut, aż mięso będzie zupełnie miękkie. Uduszone mięso ułożyć na półmisku z morelami, a następnie posypać migdałami.

Ciasto daktylowe z orzechami

Składniki:

- 100 g daktyli (bez pestek)

- 100 g cukru

- 100 g obranych orzechów

- 15 cl oliwy

- 150 g mąki

- torebka drożdży

- 2 jajka

Daktyle pokroić na kawałki. Orzechy zgrillować, a następnie rozgnieść. Wymieszać razem następujące składniki: mąkę, daktyle, orzechy, jajka, cukier, oliwę i drożdże. Prostokątną formę wyłożyć papierem aluminiowym. Wylać do niej przygotowane ciasto.

Piec około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180°C.

Ostudzić, zdjąć papier, pokroić w trójkąty.

Jabłka pieczone z rodzynkami

Składniki:

- 6 dużych jabłek typu golden

- 6 łyżek rodzynek

- łyżka masła

- 10 cl słodkiego wina

- 25 g cukru

- 25 cl śmietany

Rodzynki zalać winem i pozostawić na godzinę. Rozpuścić cukier w garnku na małym gazie, wolno mieszając. Następnie lekko podgrzać połowę śmietany i dodać do karmelu, cały czas mieszając. Resztę śmietany ubić i dodać do ostudzonego wcześniej karmelu.

Jabłka obrać, wyciąć środki, zapełnić rodzynkami nasączonymi winem, a następnie ułożyć w naczyniu żaroodpornym wysmarowanym masłem. Dolać trochę wody i wstawić na 30 minut do pieca nagrzanego do 180°C. Ostudzić i polać wcześniej przygotowanym sosem karmelowym. Udekorować bitą śmietaną.