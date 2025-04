Stopień trudności: Średnie

Składniki:

2,5 kg szynki wieprzowej,

500 g boczku,

100 g soli,

1 łyżeczka pieprzu,

2 ząbki czosnku,

25 ml spirytusu,

2,5 g saletry,

0,5 łyżeczki cukru,

żołądki wieprzowe.

Reklama

Przygotowanie:

Tradycyjny kindziuk to wędlina, która dojrzewa nawet przez pół roku. Nie musisz się jednak martwić – naszą wersją będziesz mogła się cieszyć o wiele wcześniej. Kindziuk potrzebuje suchego i chłodnego pomieszczenia, by się nie zepsuł – następnie wędzi się go na zimno przez około 3 tygodnie, codziennie po 3-4 godziny.

Jeśli lubisz domowe wędliny, sprawdź również nasz przepis na szynkę z szynkowara.

Jak przygotować kindziuk? Oprócz farszu będziesz musiała przygotować żołądki wieprzowe. Dokładnie je umyj i namocz jeszcze przed nałożeniem mięsa.

Szynkę wieprzową oraz boczek pokrój w kostkę. Dodaj pieprz oraz przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku. Dodaj sól, saletrę, cukier oraz spirytus i dokładnie wymieszaj. Napełnij żołądki wieprzowe mięsem – uważaj, by nie zostały w nich żadne bąbelki powietrza. Kindziuk dociśnij dwiema drewnianymi deskami, a następnie obwiąż sznurkiem. Odstaw w chłodne i suche miejsce na 8-10 dni, a następnie uwędź w dymie liściastego drzewa z dodatkiem jałowca. Smacznego!

Reklama

Więcej przepisów na potrawy z wieprzowiny:

Pieczona polędwiczka wieprzowa

Żeberka z piekarnika

Gulasz wieprzowy z pieczarkami i tymiankiem

Pieczona szynka wieprzowa