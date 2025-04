Tortilla tradycyjnie wykorzystywana do przygotowania meksykańskiego tacos lub burrito znajduje zastosowanie w przypadku innych dań. Spód do pizzy przygotowywany na bazie ciasta drożdżowego możemy zastąpić cienką tortillą. Orientalne sushi zawinięte w pszenny placek będzie ciekawą odmianą gdy zabraknie nam wodorostów nori! Sprawdź co jeszcze możesz przyrządzić z tortilli!

Reklama

Tosty francuskie z tortilli

Oto składniki na tosty francuskie z tortilli:

opakowanie tortilli

2 jajka

szynka

ser żółty

papryka czerwona

papryka zielona

bułka tarta

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 łyżki masła

pół szklanki mleka

Jak zrobić tosty francuskie z tortilli?

Tortillę tostujemy na suchej i rozgrzanej patelni. Nakładamy starty ser żółty i pokrojoną w plasterki szynkę. Kroimy w paseczki paprykę i układamy na tortilli. Przykrywamy drugim plastrem tortilli. Moczymy całość w mieszance mleka i jajek. Przekładamy bułką tartą. Doprawiamy sola i pieprzem. Smażymy na rozgrzanej patelni przez około minutę z każdej strony. Tak przygotowane tosty francuskie z tortilli to doskonały pomysł na śniadanie lub przekąskę na kolację.

Mini pizza z tortilli

Oto składniki na mini pizzę z tortilli:

opakowanie tortilli

szynka

pomidory

ser żółty

szczypta suszonego oregano

szczypta pieprzu

salami

oliwa z oliwek

Jak zrobić mini pizzę z tortilli?

Tortillę lekko opiekamy lub tostujemy na suchej i rozgrzanej patelni przez 30 sekund. Szynkę i pomidory kroimy w plasterki. Starty ser żółty układamy na placku i doprawiamy suszonym oregano. Dodajemy resztę składników i polewamy odrobiną oliwy z oliwek. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez 10 minut. Tak przygotowane mini pizze z tortilli są ciekawą zakąską dla dzieci.

Sushi z tortilli

Oto składniki na sushi z tortilli:

opakowanie tortilli

ryż do sushi

ocet ryżowy

awokado

ogórek szklarniowy

płaty łososia wędzonego

wasabi

sezam

Jak zrobić sushi z tortilli?

Tortillę rozkładamy na folii. Lekko namaczamy wodą. Ryż do sushi gotujemy przez 20 minut i dolewamy ocet ryżowy do smaku. Awokado i ogórka kroimy na cieńsze plasterki. Plasterki łososia rozcinamy na mniejsze. Ugotowany i ostudzony ryż układamy na płacie tortilli. Dodajemy awokado, ogórek i płaty łososia. Doprawiamy chrzanem wasabi i delikatnie zawijamy. Za pomocą ostrego noża tniemy na 2-3 cm kawałki i do każdego wkładamy wykałaczkę. Posypujemy wcześniej podprażonym sezamem. Tak przygotowane sushi z tortilli doskonale smakuje z dodatkiem sosu sojowego lub chili.

Reklama

Zobacz inne przepisy na przekąski