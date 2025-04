Pulpeciki z ziemniaków i bryndzy

Przygotuj:

60 dag ziemniaków,

15 dag bryndzy,

3 łyżki posiekanych orzechów włoskich,

2-4 łyżki mąki pszennej łyżka masła,

2 nieduże jajka,

2-3 łyżki świeżo startego oscypka lub sera tylżyckiego,

łyżka oleju,

pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Ziemniaki wyszorować, ugotować w mundurkach, wystudzić, obrać i przepuścić przez praskę. Bryndzę utrzeć z masłem, solą, pieprzem. Wymieszać z orzechami, ziemniakami, jajkami, 1-2 łyżkami mąki, po czym starannie zagnieść ciasto. Formować z niego małe, lekko owalne pulpeciki, obtaczać je w mące, partiami wkładać na 2-3 min do szerokiego garnka z posoloną wrzącą wodą, ale ich nie gotować. Następnie wyjąć pulpeciki łyżką cedzakową, rozłożyć na natłuszczonej blasze, posypać startym serem i zapiekać 10-15 min w gorącym (180°C) piekarniku. Podawać jako samodzielne danie jarskie polane masłem lub przesmażoną na oleju cebulką albo jako dodatek do kotletów z białych mięs.

Wykwintna pasta do kanapek i tartinek

Przygotuj:

20 dag bryndzy owczej,

po 10 dag kremowego serka koziego i krowiego,

po 2 łyżki drobno posiekanych kaparów, filetów anchois (wcześniej osączonych), suszonych

pomidorów w oliwie,

3 łyżki drobno posiekanych zielonych oliwek,

ewentualnie 1-2 łyżki majonezu,

pieprz

Sposób przygotowania:

Serki utrzeć na gładki krem. Jeśli wyjdzie zbyt gęsty, dodać 1-2 łyżki majonezu i ponownie utrzeć. Następnie dołożyć drobniutko posiekane kapary, oliwki, filety anchois i suszone pomidory, wszystko wymieszać. Doprawić pastę do smaku pieprzem. Świetna do kanapek i tartinek z różnych gatunków pieczywa. Kanapeczki takie można udekorować pomidorkami koktajlowymi, rzodkiewkami, posiekaną cebulką, rzeżuchą, kawałeczkami anchois, ruloniczkami z małych cienkich plasterków szynki, gałązkami koperku itp. - według własnego gustu.

Banica

Przygotuj:

Ciasto: 35-40 dag mąki,

2 łyżki oleju,

łyżka soku z cytryny,

szczypta soli.

Nadzienie: 45 dag bryndzy (najlepiej owczej),

25 dag sklarowanego masła,

3-4 jajka,

1/2 szklanki mleka

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać do miski, dodać sól, łyżkę oleju, sok z cytryny i zagniatać, dolewając tyle przegotowanej letniej wody, by powstało dość twarde ciasto. Utoczyć z niego 2 grubawe wałki, posmarować je pozostałym olejem i na 30 min odstawić w ciepłe miejsce. Tymczasem bryndzę utrzeć z jajami, połową masła i powoli dolewanym mlekiem. Okrągłą formę do pieczenia nasmarować masłem. Oba wałki ciasta przekroić na pół. Pierwszą porcję ciasta rozwałkować na cieniutki prostokątny placek. Rozsmarować na nim 1/4 farszu i uważnie, by farsz nie wypłynął poza ciasto, zrolować, tworząc wałek. Ułożyć ten wałek spiralnie w formie, zaczynając od jej środka. Potem kolejno w ten sam sposób przygotować następne 3 wałki i każdy doklejać do poprzedniego i tak samo zwijać, tworząc spiralną banicę o coraz większej średnicy. Na końcu obficie posmarować ją stopionym letnim masłem, wstawić do piekarnika nagrzanego do 190°C i upiec na jasnozłoty kolor. Ten strudel o bułgarskim rodowodzie świetnie smakuje na ciepło i zimno.

Kartoflanka po góralsku

Przygotuj:

50 dag ziemniaków,

30 dag bryndzy,

5 szklanek bulionu drobiowego lub warzywnego,

mała cytryna,

2 łyżki masła,

3 łyżki posiekanego koperku,

po szczypcie cukru i pieprzu, sól

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do garnka, zalać gorącym bulionem, przykryć i gotować ok. 20 min. Cytrynę wyszorować, na moment włożyć do wrzątku, osuszyć, po czym zetrzeć z niej troszkę (1/4 łyżeczki) cieniutkiej skórki i wsypać ją do miseczki. Dodać bryndzę i masło, wszystko dokładnie utrzeć, dodać do wrzącej zupy i, mieszając, gotować jeszcze chwilkę. Na końcu doprawić zupę do smaku cukrem, pieprzem i solą. Rozlać kartoflankę do talerzy lub miseczek, do każdej porcji włożyć po 1-2 cieniutkie plasterki cytryny (bez skóry i pestek!), posypać posiekanym koperkiem i podawać.

Sałatka z wędzoną rybą i kuleczkami z bryndzy

Przygotuj:

Po 1/2 główki sałaty lodowej i karbowanej czerwonej,

niezbyt duża wędzona ryba (np. pikling lub sielawa),

15 dag bryndzy,

duży mięsisty pomidor,

po 2-3 łyżki zielonych oliwek nadziewanych papryką i czarnych (bez pestek), czubata łyżka posiekanego koperku,

2-3 łyżki dość drobno posiekanych pistacji.

Sos: 3 łyżki soku z cytryny,

2 łyżki oliwy,

szczypta cukru,

pieprz, sól

Sposób przygotowania:

Z bryndzy utoczyć kulki (jak orzech laskowy), obtoczyć w posiekanych pistacjach, ułożyć na wyścielonej pergaminem tacy i wstawić do lodówki. Składniki sosu zmiksować z 2 łyżkami przegotowanej zimnej wody, schłodzić w lodówce. Sałaty umyć, porwać na kawałki, wrzucić do miski. Pomidor sparzyć, obrać ze skórki, pokroić w kostkę. Oczyszczoną ze skóry i ości rybę rozdrobnić na kęsy. Zielone oliwki pokroić na połówki, a czarne na pierścienie i wraz z rybą dorzucić do sałaty. Dodać pokrojony pomidor, 2/3 koperku, polać prawie całym sosem i delikatnie wymieszać. Część sałatki przełożyć do salaterki, posypać połową kulek z bryndzy, przykryć resztą sałatki. Na wierzchu rozłożyć resztę bryndzy, oprószyć sałatkę pozostałym koperkiem, skropić resztą sosu winegret. Podawać z bagietką.