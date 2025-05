Oto 3 sprawdzone i oryginalne przepisy z wykorzystaniem pelargonii pachnącej (Pelargonium graveolens), najlepiej tej o aromacie różanym lub cytrusowym. Używaj odmiany pelargonii pachnących (zdjęcie tytułowe - zwyczajowa nazwa geranium, anginka), a nie zwykłych pelargonii rabatowych.

Do celów kulinarnych nadają się wyłącznie odmiany uprawiane ekologicznie, bez chemicznych oprysków.

Babeczki waniliowe z kremem mascarpone i płatkami pelargonii różanej

Składniki na ciasto (na 12 szt.):

150 g mąki pszennej

100 g cukru

2 jajka

100 ml mleka

80 ml oleju roślinnego

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

5–6 listków pelargonii różanej (drobno posiekanych)

Składniki na krem:

250 g mascarpone

100 ml śmietanki 36%

2 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka wody różanej (opcjonalnie)

kilka świeżych płatków pelargonii i listków mięty do dekoracji

Sposób przygotowania:

W jednej misce wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia, w drugiej ubij jajka z cukrem, mlekiem, olejem, wanilią i listkami pelargonii. Połącz składniki i przelej do foremek. Piecz 20 minut w 180°C. Ubij kremówkę z cukrem pudrem, dodaj mascarpone i wodę różaną. Ostudzone babeczki udekoruj kremem, płatkami pelargonii i listkami mięty.

Sos jogurtowo-cytrusowy z pelargonią cytrynową

Składniki:

150 g jogurtu naturalnego (gęstego, typu greckiego)

1 łyżka majonezu (opcjonalnie, dla aksamitności)

skórka otarta z 1 ekologicznej cytryny

sok z 1/2 cytryny

4–5 młodych listków pelargonii cytrynowej (drobno posiekanych)

sól, pieprz do smaku

1/2 łyżeczki miodu lub syropu klonowego

Sposób przygotowania: Wszystkie składniki wymieszaj w miseczce i odstaw na 15 minut, by aromat pelargonii się uwolnił. Doskonały do grillowanych warzyw, ryb lub jako dressing do sałaty z rukolą i fetą.

Tarta z kozim serem, karmelizowaną cebulą i pelargonią cytrusową

Składniki (na tartę 24 cm):

200 g mąki pszennej

100 g masła

1 jajko

Szczypta soli

Nadzienie:

2 duże czerwone cebule

2 łyżki octu balsamicznego

1 łyżka miodu

150 g koziego sera (np. typu chèvre)

3–4 listki pelargonii cytrynowej, drobno posiekane

2 jajka

150 ml śmietany 30%

pieprz, sól, gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania:

Zagnieć kruche ciasto, schłodź 30 min, rozwałkuj i podpiecz 10 minut w 180°C. Pokrój cebulę i karmelizuj z miodem i octem, aż będzie miękka i ciemna. Wymieszaj śmietanę z jajkami, przyprawami i pelargonią. Na podpieczony spód wyłóż cebulę, pokrusz kozi ser, zalej masą śmietanową. Piecz 25–30 minut w 180°C, aż masa się zetnie. Podawaj na ciepło lub na zimno.

