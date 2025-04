Masz ogromną ochotę na tatara w nowym wydaniu? Zrób go z pstrąga. Ryba ta doskonale nadaje się do przygotowania tatara. Danie to można zrobić zarówno z pstrąga surowego, jak i wędzonego. Ponieważ mięso pstrąga ma delikatny smak, nie wymaga wielu przypraw ani wielu dodatków.

Tatar z surowego pstrąga

Składniki:

25 dag filetu z pstrąga

szalotka

1/2 pęczka szczypiorku

szczypta tymianku

pieprz ziołowy

łyżeczka soku z cytryny

2–3 łyżki oleju z pestek winogron

szczypta soli

Przygotowanie:

Mięso z pstrąga oddziel od skóry, drobno pokrój. Możesz też je krótko zmielić. Szalotkę obierz, pokrój w drobną kostkę. Szczypiorek opłucz, otrząśnij z wody, posiekaj. Szalotkę i szczypiorek dodaj do ryby, wymieszaj. Olej z pestek winogron wymieszaj ze szczyptą tymianku, pieprzu ziołowego, sokiem z cytryny. Zalewę wymieszaj z rybą, dopraw do smaku odrobiną soli.

Taki tatar, a raczej sushi z pstrąga, możesz podać np. na kromkach białego świeżego chleba lub pumpernikla. Doskonale smakuje obłożony plasterkami kiszonego ogórka.

Tatar z wędzonego pstrąga

Składniki:

30 dag wędzonego pstrąga

2 łodygi selera naciowego

czerwona papryka (ok. 25 dag)

1/2 ogórka sałatkowego (ok. 25 dag)

6 gałązek koperku

6 dag śmietany

sól

pieprz

kromki chleba tostowego

Przygotowanie:

Mięso oddziel od skóry i pokrój w małe kawałki. Seler umyj, oczyść z włókien. Paprykę przekrój na pół, oczyść z pestek. Ogórek obierz, przekrój na pół, usuń pestki. Wszystkie warzywa pokrój w kostkę, włóż do miski. Koperek opłucz, otrząśnij z wody, oderwij listki od gałązek. Kilka odłóż. Koperek dodaj z kawałkami pstrąga do warzyw, wymieszaj. Do składników w misce dodaj śmietanę, wymieszaj, dopraw solą i pieprzem. Tatar ułóż na tostach z chleba tostowego, udekoruj koperkiem.

Sos do tatara możesz też zrobić pół na pół z majonezu i śmietany. Możesz też dosmaczyć go tartym chrzanem. Do tatara możesz też dodać 1–2 drobniutko posiekane rzodkiewki – zaostrzą one smak dania.

