Tatar to prawdziwa klasyka polskiej kuchni, która od wieków króluje na naszych stołach. W Polsce najczęściej przygotowujemy go z wołowiny, jednak coraz częściej szukamy nowych smaków, które nieco odmienią i odświeżą tradycję. Jednym z takich pomysłów jest tatar z gęsiny - ta potrawa szczególnie przypadnie do gustu miłośnikom dziczyzny oraz głębszych, bardziej wyrazistych smaków.

Gęsina jest szczególnie popularnym wyborem w sezonie jesienno-zimowym, bo jest wówczas łatwo dostępna. Jeśli jeszcze nie próbowałaś tej wersji tatara, koniecznie daj jej szansę - być może stanie się nowym kulinarnym hitem w twojej kuchni.

Składniki:

250 g fileta z gęsi,

żółtko jaja,

średni ogórek kiszony,

mała szalotka,

kilka kaparów do smaku (opcjonalnie),

zimna oliwa z oliwek,

łyżeczka musztardy dijon,

sól i pieprz,

świeże zioła, np. posiekana natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Mięso z gęsi dobrze schłodź, aby łatwiej było je pokroić. Oczyść je też z ewentualnych błon czy żyłek, a następnie posiekaj bardzo drobno nożem. Cebulę, ogórka i kapary (jeśli używasz) drobno posiekaj i dodaj do mięsa. Wymieszaj. Dodaj musztardę, sól i pieprz, a na koniec wlej olej. Wyrób mięso i uformuj ręcznie tatara (możesz zwilżyć dłonie zimną wodą). Wyłóż mięso na talerz, a w środku zrób niewielkie wgłębienie, do którego tuż przed podaniem wbijesz żółtko. Całość udekoruj posiekaną pietruszką (może to być też szczypiorek).

fot. Przepis na tatara z gęsiny/Adobe Stock, Lukas Gojda

Gęsina to mięso, które w Polsce było kiedyś niezwykle popularne, zwłaszcza na stołach szlacheckich. Jest bardziej aromatyczna i ciemniejsza niż wołowina, a jej smak jest intensywniejszy i lekko orzechowy. Co ważne, gęsina jest także bogata w wartości odżywcze.

Zawiera sporo białka, żelaza oraz witamin z grupy B. W przeciwieństwie do wołowiny, gęsina jest bardziej tłusta, jednak jej tłuszcz jest pełen zdrowych kwasów tłuszczowych, które mogą pozytywnie wpływać np. na układ sercowy. Jest więc zdrowszą i często ciekawszą alternatywą.

Jak wybrać gęsinę do tatara?

Aby tatar z gęsiny był smaczny, mięso musi być najwyższej jakości, najlepiej z ekologicznego chowu. Warto poszukać też młodej gęsi, bo jej mięso jest delikatniejsze. Gęsina sama w sobie ma ciekawy, intensywny smak, więc nie trzeba przesadzać z ilością przypraw.

Warto też siekać ją nożem, by zachować charakterystyczną teksturę tatara. Blendowanie lub mielenie może zaburzyć tę strukturę.

