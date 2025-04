Tarta ze szpinakiem przygotowywana na bazie kruchego lub francuskiego ciasta może być smaczną przekąską. Ciekawa struktura ciasta filo zapewnia chrupkość i lekkość dania. Szpinak możemy łączyć z rybą, warzywami lub serem – to smaczna i zdrowa alternatywa. Podobnie jak quiche, tarta ze szpinakiem i fetą, tarta ze szpinakiem i łososiem lub suszonymi pomidorami to smaczne i treściwe danie – sprawdź nasze przepisy!

Tarta ze szpinakiem i fetą: przepis

Oto składniki na tartę ze szpinakiem i fetą:

łyżka oleju

cebula

500 gram szpinaku

500 gram ciasta francuskiego

2 duże jajka

250 gram fety

garść posiekanego koperku

Jak zrobić tartę ze szpinakiem i fetą?

Rozgrzewamy olej na patelni i smażymy cebulę przez około 5 minut do miękkości. Dodajemy szpinak i gotujemy kolejne 5 minut. Wykładamy ciasto francuskie na naczynie żaroodporne lub formę do tarty. Szpinak z cebulą mieszamy z ubitymi jajkami, feta i koperkiem. Układamy na cieście francuskim. Całość zakrywamy resztą ciasta francuskiego i rolujemy brzegi ciasta. Tartę ze szpinakiem pieczemy przez 50 minut do momentu aż całość zarumieni się. Jeżeli chcemy, aby była bardziej wyrazista, możemy pokusić się o dodatek startego czosnku.

Tarta ze szpinakiem i łososiem: przepis

Oto składniki na tartę ze szpinakiem i łososiem:

opakowanie ciasta francuskiego

opakowanie kremowego białego serka

3 jajka

2 łyżki kwaśnej śmietany

opakowanie świeżego szpinaku (12-15 listków)

pół cytryny

garść koperku

200 gram wędzonego łososia

200 gram tartego żółtego sera

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić tartę ze szpinakiem i łososiem?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ciasto francuskie wykładamy na formę do tarty i dokładnie wgniatamy w załamania. Ubijamy jajka razem ze śmietaną. Do mieszanki dodajemy kawałki wędzonego łososia, sok z cytryny. Wierzch ciasta smarujemy kremowym serkiem, a następnie wylewamy jajeczną mieszankę. Układamy liście szpinaku, koperek i posypujemy startym żółtym serem. Doprawiamy solą i pieprzem. Tartę ze szpinakiem pieczemy przez 20 minut do uzyskania złotobrązowej skórki. Możemy ją podawać zarówno na zimno, jak i na ciepło z pomidorkami koktajlowymi.

Tarta ze szpinakiem i suszonymi pomidorami: przepis

Oto składniki na tartę ze szpinakiem i suszonymi pomidorami:

mrożone kruche ciasto

papryka czerwona

opakowanie świeżego szpinaku

6 dużych pomidorów suszonych

opakowanie sera feta

200 ml śmietanki

3 duże jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta oregano

Jak zrobić tartę ze szpinakiem i suszonymi pomidorami?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wykładamy do formy kruche ciasto. Pieczemy przez 20 minut do całkowitego wysuszenia. Wyjmujemy i odstawiamy do ostygnięcia. Miksujemy jajka i śmietankę i doprawiamy. Wylewamy na wierzch kruchego ciasta. Układamy pokrojone warzywa i ser feta. Tartę ze szpinakiem pieczemy przez 30 minut, aż masa się zetnie. Możemy serwować na zimno lub ciepło z dodatkiem kwaśnej śmietany lub sosu czosnkowego do smaku.

