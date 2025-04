Tak zrobisz oryginalny sos do grilla na majówkę za grosze. Główny składnik znajdziesz na łące

Sos ze szczawiu do grillowanej wołowiny to niebanalna propozycja, która zachwyci każdego miłośnika intensywnych, lekko kwaskowych smaków. Szczaw świetnie sprawdza się także jako składnik marynat i sosów do mięsa – dodaje daniom wyrazistości i świeżości oraz wspaniale przełamuje smak umami z wołowiny. Choć do żeberek czy steku częściej wybiera się glazury na bazie miodu, BBQ czy śliwek, szczawiowy sos może być prawdziwą gwiazdą grillowego sezonu!