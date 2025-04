Burrito to jedno z dań kuchni meksykańskiej. Jak to często w kuchni bywa, również burrito powstało przez przypadek. Historia tej potrawy sięga początku XX wieku, kiedy to Juan Mendez zaczął sprzedawać tacos owinięte w lekką tortillę. Chciał dzięki temu sprawić, aby serwowane przez niego jedzenie dłużej zachowywało ciepło.

Kasia (z portalu CoGotujeKasia.pl) pokaże nam dzisiaj, jak przygotować to danie w nieco zmienioej wersji. Tajskie burrito, które dla nas przyrządzi, możesz również samodzielnie zrobić w domu. To szybka i prosta przekąska, świetna do szkoły lub do pracy. Nadaje się również na imprezę! Zobacz sama!