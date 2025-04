Bezmięsne dania na grilla

Podczas sezonu grillowego królują mięsa, takie jak: karkówka, schab, łopatka wieprzowa, kiełbasa oraz kaszanka. Są też dania, które idealnie sprawdzą się dla wegetarian - szaszłyki z ryby na grilla oraz szaszłyki warzywne czy owocowe. Możemy wykorzystać do tego tłuste ryby, bogate w omega-3 i omega-6. Łosoś, dorsz, a nawet śledź świetnie sprawdzą się z dodatkiem cebuli, papryki oraz w połączeniu z tropikalnymi owocami. Najlepiej zamarynować je na 24 godziny przed pieczeniem w sosie balsamicznym, musztardowym lub śmietanowym.

Szaszłyki z łososia na grilla

Oto składniki na szaszłyki z łososia:

zielona papryka

kawałki łososia surowego

czerwona papryka

kawałki czosnku polskiego

sól

pieprz

sos teriyaki

Jak zrobić szaszłyki z łososia?

Kawałki łososia marynujemy w sosie teriyaki, soli oraz pieprzu przez 24 godziny w lodówce lub przynajmniej godzinę, jeżeli nie mamy sporo czasu na przygotowania. Następnie kroimy paprykę zieloną oraz czerwoną na mniejsze kawałki lub paski. Patyczki do szaszłyków namaczamy w wodzie i nakłuwamy łososia, paprykę oraz kawałki czosnku. Doprawiamy do smaku. Grillujemy przez 15 minut do uzyskania chrupiącej skórki. Sprawdzą się zwłaszcza wtedy, gdy czujemy się niepewnie podczas grillowania karkówki lub innego mięsa.

Szaszłyki z dorsza na grilla

Oto składniki na szaszłyki z dorsza:

kawałki dorsza

papryka czerwona

bakłażan

sól

pieprz

sok z cytryny

sos balsamiczny

Jak zrobić szaszłyki z dorsza?

Kawałki dorsza marynujemy w soku z cytryny i sosie balsamicznym. Paprykę czerwoną i bakłażana kroimy na mniejsze kawałki i odstawiamy doprawiając solą. Nakłuwamy na namoczone patyczki do szaszłyków. Doprawiamy solą i pieprzem. Dorsza możemy zamarynować wcześniej, na 24 godziny przed grillowaniem szaszłyków. Ta ryba doskonale smakuje również z grillowanym ananasem lub brzoskwinią.

