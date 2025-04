Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 pęczki rzodkiewki,

2 łyżki posiekanego koperku lub pietruszki,

3 łyżki majonezu, jogurtu naturalnego lub greckiego, albo gęstej śmietany,

sól,

pieprz,

opcjonalnie: kawałek ogórka,

łyżeczka soku z cytryny.

Przygotowanie:

Surówka z rzodkiewki to prawdziwa bomba smaku i skarbnica witamin. Co roku żałujemy, że sezon na to warzywo jest tak krótki, próbujemy jednak zachować jego smak na zimę w formie przetworów z rzodkiewek. W sezonie cieszymy się pysznym smakiem zupy z rzodkiewki i surówki z rzodkiewki, na która przepis znajdziesz poniżej.

Rzodkiewki dokładnie umyj, obetnij liście i ogonki. Zetrzyj na tarce o grubych oczkach lub drobno pokrój. Jeśli do surówki z rzodkiewki chcesz dodać trochę ogórka, obierz go i również zetrzyj na tarce. Do rzodkiewki dodaj zieleninę, sok z cytryny, a także majonez lub jogurt (albo śmietanę). Surówkę z rzodkiewki dokładnie wymieszaj.

