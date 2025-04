Chociaż młodą kapustę na ogół przyrządzamy w formie duszonej lub zasmażanej, to warzywo świetnie sprawdzi się też na surowo - wiosną polecamy surówkę z młodej kapusty, która idealnie pasuje do większości dań obiadowych! W wersji Kasi Bukowskiej ma ona subtelnie słodkawy posmak, a jednocześnie kusi nutką pikantnej chili.

Reklama

Oto składniki na surówkę z młodej kapusty według Kasi Bukowskiej:

główka młodej kapusty,

łyżka miodu,

4 łyżki oliwy z oliwek,

pęczek koperku,

odrobina papryczki chili,

1/2 cytryny,

sól,

pieprz.

Jak zrobić surówkę z młodej kapusty? Koperek umyj i drobno posiekaj. Umieść go w dużej misce. Główkę kapusty najpierw przekrój na ćwiartki, a potem drobno poszatkuj. Dodaj ją do koperku wraz z odrobiną chili. Do surówki z młodej kapusty dołącz sól i... dokładnie ugnieć, aż liście staną się miękkie i puszczą sok! Dopraw przekąskę solą, dodaj oliwę i sok z 1/2 cytryny, a także pieprz. Wszystko razem dokładnie wymieszaj.

Reklama

Zobacz więcej przepisów w formie video